Владелец Cybertruck привязал сушильную машину к своему пикапу и включил ее прямо в дороге

В сети появилось забавное видео, которое даже может показаться каким-то хитроумным монтажом или работой искусственного интеллекта: Cybertruck стоит в пробке с привязанным к кузову бытовым прибором, который сначала приняли за стиральную машину. Ее не просто перевозили из магазина домой – она прямо в этот момент работала.

Можно с уверенностью сказать, что бытовой прибор питался от батарей Cybertruck, хотя, конечно, остается небольшой шанс, что где-то рядом в кузове пряталась зарядная станция.

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Журналисты связались с водителем

Интересно, что водитель этой "киберпральни", как ее назвали в сети, приклеил на кузов пикапа номер телефона своего бизнеса, поэтому журналисты легко смогли связаться с ним, чтобы задать несколько вопросов.

Как выяснилось, владелец этого Cybertruck руководит небольшой фирмой HandyMan, которая предоставляет услуги разнообразного мелкого ремонта дома. Мужчина говорит, что в целом очень доволен своей покупкой, а также заявил, что на самом деле в кузове была не стиральная машина, а сушильная.

Эта идея была в моей голове в течение последнего месяца или около того. Я просто хотел пошутить. В принципе, ни одна машина не может этого сделать, кроме Cybertruck,

– говорит мастер.

В общем он ездил с сушилкой около 40-50 минут и отмечает, что не заметил значительного дополнительного разряда аккумулятора. "Лица людей были бы серьезные, но как только они видели мой пикап, улыбались и начинали махать руками", – добавил мужчина.

Он также говорит, что скорее всего, вскоре заберет сушилку из кузова, хотя, возможно, "еще разок поездит" с ней.

Комментаторы на Reddit

В комментариях к публикации нашлись люди, которые были недовольны этим водителем. Один из пользователей вспоминает: "Этот парень объехал меня на платной автостраде в субботу. Ехал, как настоящий маньяк. Я думал, что увижу, как гибнут люди. Он подлетал к кому-то сзади и пытался толкнуть машину, ехавшую рядом, так, чтобы протиснуться между ними на считанные сантиметры. Когда он приближался, разница в скорости составляла 40 миль в час. Этот парень не заслуживает водительских прав".

Кто-то также видел в этом очень "умную рекламу" его бизнеса, а другие шутили, что это "версия Mad Max, которую мы заслужили".

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