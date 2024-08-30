Владелец Cybertruck привязал сушильную машину к своему пикапу и включил ее прямо в дороге
Источник:Reddit
В сети появилось забавное видео, которое даже может показаться каким-то хитроумным монтажом или работой искусственного интеллекта: Cybertruck стоит в пробке с привязанным к кузову бытовым прибором, который сначала приняли за стиральную машину. Ее не просто перевозили из магазина домой – она прямо в этот момент работала.
Можно с уверенностью сказать, что бытовой прибор питался от батарей Cybertruck, хотя, конечно, остается небольшой шанс, что где-то рядом в кузове пряталась зарядная станция.
Смотрите также Поврежденный до неузнаваемости Cybertruck выставили на аукцион
Журналисты связались с водителем
Интересно, что водитель этой "киберпральни", как ее назвали в сети, приклеил на кузов пикапа номер телефона своего бизнеса, поэтому журналисты легко смогли связаться с ним, чтобы задать несколько вопросов.
Как выяснилось, владелец этого Cybertruck руководит небольшой фирмой HandyMan, которая предоставляет услуги разнообразного мелкого ремонта дома. Мужчина говорит, что в целом очень доволен своей покупкой, а также заявил, что на самом деле в кузове была не стиральная машина, а сушильная.
Эта идея была в моей голове в течение последнего месяца или около того. Я просто хотел пошутить. В принципе, ни одна машина не может этого сделать, кроме Cybertruck,
– говорит мастер.
В общем он ездил с сушилкой около 40-50 минут и отмечает, что не заметил значительного дополнительного разряда аккумулятора. "Лица людей были бы серьезные, но как только они видели мой пикап, улыбались и начинали махать руками", – добавил мужчина.
Он также говорит, что скорее всего, вскоре заберет сушилку из кузова, хотя, возможно, "еще разок поездит" с ней.
Комментаторы на Reddit
В комментариях к публикации нашлись люди, которые были недовольны этим водителем. Один из пользователей вспоминает: "Этот парень объехал меня на платной автостраде в субботу. Ехал, как настоящий маньяк. Я думал, что увижу, как гибнут люди. Он подлетал к кому-то сзади и пытался толкнуть машину, ехавшую рядом, так, чтобы протиснуться между ними на считанные сантиметры. Когда он приближался, разница в скорости составляла 40 миль в час. Этот парень не заслуживает водительских прав".
Кто-то также видел в этом очень "умную рекламу" его бизнеса, а другие шутили, что это "версия Mad Max, которую мы заслужили".
В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.