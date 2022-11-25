Неизвестный хакер продает данные 25 процентов пользователей WhatsApp: в безопасности ли украинцы

В середине ноября на одном из хакерских форумов появилась база данных с якобы сведениями о пользователях WhatsApp. В нем содержатся номера телефонов 487 миллионов человек из 87 стран мира.

Издание Cybernews проверило выборку данных, которую продавец направил ему по запросу, и утверждает, что они подлинные. В архиве было 1097 номеров пользователей в Великобритании и 817 в США.

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Чьи данные в опасности

Сильнее всего утечка коснулась жителей Египта (около 45 миллионов), Италии (более 35 миллионов), США (свыше 32 миллионов), Саудовской Аравии (около 29 миллионов), Франции (около 20 миллионов) и Турции (также почти 20 миллионов).

Интересно, что, а вот российских пользователей пострадало почти 10 миллионов.

С учетом того, что мессенджером WhatsApp пользуется примерно 2 миллиарда человек по всему миру, к хакерам утекли данные примерно 25 процентов зарегистрированных.

Продавец не уточнил, каким образом он получил эту базу, но сообщил, что она свежая – все данные актуальны на 2022 год.

Вряд ли эта утечка представляет какую-либо реальную опасность для пользователей WhatsApp, поскольку, зная только телефон, невозможно взломать аккаунт. Однако злоумышленники, к которым, вероятно, попадет эта база, могут использовать полученные сведения с какой-либо другой целью – например, попытаются втереться в доверие к потенциальным жертвам, чтобы получить платежную информацию и выманить деньги. Или такую объемную базу может купить одна из недобросовестных маркетинговых компаний для массовых рассылок спама и рекламы.