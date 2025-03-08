Агентство DARPA планирует строить "большие биомеханические структуры" в космосе и собирает идеи

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов хочет услышать мнение общественности относительно своих планов построения массивных "биомеханических космических структур". Для DARPA не впервые предлагать проекты, которые граничат с фантастикой, вроде летающих авианосцев или фонарей на Луне. И хотя не совсем понятно, что именно собираются строить на этот раз, общая концепция интригует.

О чем речь

Согласно описанию, DARPA изучает возможность создания полезных космических конструкций длиной до 500 метров, которые могли бы революционизировать современное состояние техники и "позиционировать биологию как дополнительный компонент инфраструктуры космической сборки". Возможности, согласно опубликованному документу, включают тросы для космического лифта, сетки для очистки орбитального мусора, интерферометры для радиологии, новые самосборные крылья коммерческой космической станции для размещения дополнительной полезной нагрузки или производство заплаток для склеивания и ремонта повреждений от микрометеоритов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства США sam.gov.

Смотрите также Зонд Blue Ghost развернул антенну и прислал первое видео с Луны

DARPA хочет конкретно изучить новые методы и технические идеи для создания этих "больших, самосборных, механически устойчивых биологических объектов в космосе". Фактически предлагается создавать объекты, которые частично будут металлическими (каркас будет доставляться с Земли), а частично на основе биологических материалов, которые будут выращиваться на каркасе прямо на орбите.

Создание больших структур в космосе имеет много преимуществ. Прежде всего, это гораздо дешевле, чем постоянно запускать большие компоненты и другие строительные материалы с поверхности планеты. DARPA также мечтает о том, что однажды сможет использовать биологическую инженерию для быстрого роста конструкций с минимальным вмешательством человека.

Это, безусловно, довольно далекая от реализации концепция. Даже на Земле мы не делали ничего подобного, не говоря уже о том, чтобы реализовать это в космосе. Единственное исключение – это попытки использования мицелия как живого строительного материала, но его явно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности отрасли.

Даже если эта концепция и может каким-то образом быть реализована, нам в лучшем случае понадобятся десятилетия исследований.