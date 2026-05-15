Город в США могут оставить без электроэнергии из-за дата-центров для искусственного интеллекта

Бум искусственного интеллекта начинает влиять не только на цены на электроэнергию, но и на доступ к ней. В районе озера Тахо в США тысячи жителей неожиданно узнали, что могут остаться без стабильного электроснабжения из-за стремительного роста дата-центров.

Американское издание Fortune рассказало резонансную историю, которая развернулась на границе штатов Калифорния и Невада. Энергетическая компания NV Energy, которая обеспечивает значительную часть региона вокруг озера Тахо, предупредила местных жителей о прекращении поставок электроэнергии после мая 2027 года.

Почему город оказался под угрозой?

Проблема заключается в том, что NV Energy покрывает примерно 75% потребностей Liberty Utilities – компании, которая непосредственно обслуживает жителей региона. После разрыва сотрудничества Liberty Utilities придется срочно искать новый источник электроэнергии или перестраивать инфраструктуру.

По данным Fortune, без нормального доступа к электричеству могут остаться до 49 тысяч человек по обе стороны озера Тахо. Ситуация вызвала серьезное беспокойство среди местных жителей и чиновников.

Такое ощущение, будто нас просто не существует,

– заявила жительница региона Даниэль Хьюз, которая также работает руководительницей подразделения эффективности в Энергетической комиссии Калифорнии.

Почему такая ситуация вообще сложилась?

Проблему усложняет сама структура американской энергосети. В США разные участки электрической инфраструктуры принадлежат разным компаниям, а передача энергии между штатами зависит от сложной системы линий электропередач и контрактов. Президент Liberty Utilities Эрик Шварцрок заявил SFGate, что подключение к новому поставщику на стороне Калифорнии может стоить "сотни миллионов долларов".

На этом фоне все больше внимания привлекает стремительный рост дата-центров, которые обслуживают ИИ-сервисы и облачные платформы, ведь такая ситуация сложилась именно из-за них. Невада стала одним из ключевых регионов для размещения таких объектов из-за дешевой электроэнергии и благоприятных условий для бизнеса.

По оценкам Desert Research Institute, уже в 2024 году примерно 22% всех генерирующих мощностей Невады потребляли дата-центры. Если нынешние темпы сохранятся, к 2030 году этот показатель может вырасти до 35%.

Как NV Energy объясняет такой шаг?

Представитель NV Energy в комментарии Fortune заверил, что решение об отключении района Тахо якобы "планировалось много лет" и не связано напрямую с недавним бумом ИИ-инфраструктуры. Однако местные жители отнеслись к таким объяснениям скептически, особенно учитывая то, что о проблеме сообщили менее чем за год до начала масштабных изменений.

Ситуация вокруг Тахо стала одним из самых ярких примеров того, как стремительное развитие искусственного интеллекта начинает влиять не только на технологический сектор, но и на базовую инфраструктуру и повседневную жизнь людей.

Как можно было бы решить проблему нехватки электроэнергии?

Эксперты в энергетической отрасли все чаще говорят, что ИИ-бум требует не только строительства новых дата-центров, но и полной модернизации электросетей. Одним из ключевых решений называют масштабное расширение энергетической инфраструктуры – от новых линий электропередач до локальных систем накопления энергии.

Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает, что к 2030 году инвестиции в электросети должны вырасти примерно на 50%, иначе многие страны просто не успеют адаптироваться к новым нагрузкам.

Среди возможных решений также называют:

строительство локальных солнечных и газовых электростанций рядом с дата-центрами;

использование больших аккумуляторных систем для сглаживания пиковых нагрузок;

перенос дата-центров в регионы с избытком электроэнергии;

создание "умных" дата-центров, которые могут временно снижать нагрузку на сеть во время энергетических кризисов.

Компании уже активно инвестируют в такие технологии. Например, SoftBank планирует производить большие промышленные батареи специально для ИИ-дата-центров, а Tesla продвигает системы Megapack как способ стабилизации сети во время резких скачков потребления электричества.

Исследователи также предлагают превращать дата-центры в более гибкие элементы энергосистемы. В научных работах последних лет (Computational Engineering, Finance, and Science, Nature) описываются модели, где ИИ-вычисления автоматически переносятся между различными регионами в зависимости от доступности дешевой или "зеленой" электроэнергии.

Кто выиграет и кто проиграет от ИИ-дата-центров?

Крупнейшими выгодополучателями ИИ-бума сейчас остаются крупные технологические компании – прежде всего Microsoft, Google, Meta и Amazon. Они инвестируют сотни миллиардов долларов в новую инфраструктуру для обучения ИИ-моделей и облачных сервисов. По оценкам Business Insider, только в 2025 году крупные IT-компании могли потратить более 350 миллиардов долларов на ИИ-инфраструктуру.

Выиграют также:

производители серверов, чипов и систем охлаждения;

энергетические компании;

операторы дата-центров;

регионы, которые привлекают новые инвестиции и рабочие места.

Однако для местных жителей последствия часто оказываются менее положительными. Consumer Reports отмечает, что дата-центры могут повышать тарифы на электроэнергию, создавать дефицит воды, увеличивать нагрузку на дороги и ухудшать экологическую ситуацию.

World Resources Institute предупреждает, что современный ИИ-дата-центр может потреблять столько же электроэнергии, сколько 100 тысяч домохозяйств, а крупнейшие комплексы – в десятки раз больше.

В результате местные общины все чаще сталкиваются с ситуацией, когда огромные объемы электроэнергии, воды и земельных ресурсов перенаправляются на обслуживание ИИ-индустрии, тогда как обычные потребители получают высокие счета и риски нехватки ресурсов.

Готовы ли энергосистемы к ИИ-буму?

Большинство аналитиков считают, что современные энергосети не были рассчитаны на столь стремительный рост потребления электроэнергии дата-центрами.

IEA прогнозирует, что к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами почти удвоится и достигнет примерно 945 тераватт-часов в год – это больше, чем сегодня потребляет вся Япония.

Проблема заключается не только в общем объеме энергии, но и в скорости роста нагрузки. Новый ИИ-дата-центр можно построить за 1 – 3 года, тогда как модернизация электросетей часто занимает 5 – 15 лет из-за сложных согласований и строительства инфраструктуры.

Из-за этого энергосистемы многих регионов начинают работать на пределе возможностей. Reuters сообщает, что потребление электроэнергии в США уже бьет рекорды и продолжит расти в 2026 – 2027 годах в значительной степени именно из-за AI и дата-центров.

Ученые также предупреждают о риске "локальных энергетических кризисов", когда дата-центры концентрируются в отдельных регионах. Исследование 2026 года опубликовано в Computers and Society показало, что некоторые районы США и Европы могут столкнуться с серьезной перегрузкой сетей из-за концентрации ИИ-инфраструктуры.

Все это означает, что ИИ-бум уже перестал быть исключительно технологическим вопросом. Теперь это еще и проблема энергетики, городской инфраструктуры и государственной политики.