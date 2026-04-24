DeepSeek снова обещает революцию с новой моделью на 1,6 триллиона параметров

DeepSeek представила Preview-версию своей новой большой языковой модели V4, которая обещает значительный рост мощности и эффективности. Обновление включает две версии и демонстрирует амбиции китайских разработчиков в глобальной гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Что предлагает DeepSeek V4?

Китайский стартап DeepSeek, который ранее уже произвел настоящий фурор на мировых рынках, официально объявил о запуске Preview-версии своей новой флагманской модели DeepSeek V4. Этот релиз стал ответом на обострение конкуренции между Китаем и США в области высоких технологий. Новая серия представлена в двух вариантах: Pro и Flash, оба из которых уже доступны пользователям на официальном сайте компании, пишет Tech Xplore.

Технические характеристики новой модели, приведены в объявлении DeepSeek, поражают своим масштабом:

Версия Pro имеет общее количество параметров, достигающее 1,6 триллиона, из которых 49 миллиардов являются активными.

В свою очередь, более легкая версия Flash работает на базе 284 миллиардов параметров, где активными являются 13 миллиардов.

Одним из важнейших достижений разработчиков стало расширение контекстного окна до 1 миллиона токенов для обоих вариантов. Это позволяет нейросети обрабатывать и запоминать огромные массивы информации за один раз, что является значительным прогрессом по сравнению с предыдущей моделью V3, которая поддерживала только 128 000 токенов.

Представители DeepSeek утверждают, что версия Pro демонстрирует исключительные способности в логическом мышлении, математике и программировании, опережая все модели конкурентов с открытым кодом, пишет Neowin. По их словам, в тестах на логику V4 Pro Max показывает лучшие результаты, чем OpenAI GPT-5.2 и Gemini 3.0-Pro от Google, хотя и несколько уступает версиям GPT-5.4 и Gemini 3.1-Pro.

Отдельное внимание уделено "агентским" возможностям – способности системы автономно выполнять сложные рабочие процессы. В этом аспекте китайская разработка может превзойти Claude Sonnet 4.5 и приблизиться к уровню Claude Opus 4.5.



Результаты DeepSeek V4 / Фото Результаты DeepSeek

Версия Flash подается как максимально выгодное решение для разработчиков. Она демонстрирует логические способности, почти не уступающие версии Pro, и на равных справляется с простыми автономными задачами.

Стоимость использования API для Flash является очень низкой: входные данные стоят от 0,028 до 0,14 доллара, а выходные – 0,28 доллара.

Для модели Pro цены выше: входные данные обойдутся в 0,145 – 1,74 доллара, а выходные – в 3,48 доллара.

Притормозите с использованием: в чем проблема DeepSeek

Украсть краденое

Несмотря на технические успехи, выход DeepSeek V4 сопровождается геополитической напряженностью и обвинениями в плагиате. Американские компании Anthropic и OpenAI обвиняют китайский стартап в незаконном использовании их технологий. В частности, речь идет о методе дистилляции, когда менее мощная модель учится на результатах работы сильной системы.

Официальные представители администрации США также выразили обеспокоенность тем, что иностранные компании эксплуатируют американские инновации. Зато китайская сторона отвергает эти претензии, называя их необоснованным давлением на бизнес.

Проблемы конфиденциальности

Использование DeepSeek также сопровождается серьезными беспокойствами по безопасности и конфиденциальности, которые стали объектом международных расследований еще после первого релиза. Основная проблема заключается в том, что компания-разработчик Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence базируется в Китае и прямо заявляет о хранении данных на китайских серверах, что делает их доступными для государственных структур КНР.

Согласно китайскому законодательству (в частности законам о национальной безопасности и кибербезопасности), компании обязаны предоставлять данные пользователей правоохранительным органам и государственным структурам по требованию. Исследователи по кибербезопасности обнаружили код, позволяющий передавать данные непосредственно через инфраструктуру государственных компаний, таких как China Mobile.

Специалисты по нацбезопасности США и других стран классифицируют DeepSeek как потенциальный инструмент для кибершпионажа и проведения операций влияния.

Технические пробелы

В январе 2025 года исследователи из Wiz Research обнаружили утечку более миллиона записей (история чатов, API-ключи, внутренние логи) через неправильно настроенную облачную базу данных, которая была доступна публично.

Эксперты компании NowSecure зафиксировали, что приложение DeepSeek для iOS принудительно выключало систему безопасности App Transport Security (ATS), которая предназначена для шифрования данных во время передачи.

Тесты Cisco показали, что модель R1 практически не блокирует вредоносные запросы (jailbreak attacks), что позволяет использовать ее для написания вредоносного кода или генерации опасного контента.

Поэтому если вы планируете использовать DeepSeek, не указывайте персональные данные, корпоративные тайны или конфиденциальные документы. Самым безопасным вариантом для бизнеса считается Self-hosting (локальное развертывание) открытой модели на собственных серверах, чтобы данные не покидали вашу инфраструктуру.