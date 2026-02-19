Дефицит RAM может уничтожить целые компании в 2026 году

Во второй половине 2026 года мир может столкнуться с еще более глубоким кризисом оперативной памяти. Гендиректор одного из ведущих производителей контроллеров для SSD предупреждает: нехватка компонентов заставит компании сокращать линейки продуктов, а часть бизнесов может вообще прекратить существование.

Почему дефицит памяти может стать критическим?

Генеральный директор Phison Пуа Кхейн-Сенг заявил, что ситуация с оперативной памятью может резко ухудшиться уже во второй половине 2026 года. В интервью тайваньскому телеканалу Next TV он согласился с предположением ведущего о том, что часть компаний может закрыться или снять с производства отдельные продукты из-за нехватки компонентов.

По его словам, все будет зависеть от того, смогут ли производители обеспечить себя достаточным объемом RAM. Если нет – им придется сокращать ассортимент, а в отдельных случаях это может поставить под угрозу само существование бизнеса.

Одной из главных причин кризиса стали стремительные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Дата-центры для AI потребляют львиную долю мировых запасов памяти, что создало беспрецедентный дисбаланс между спросом и предложением. За последние месяцы цены на RAM выросли в три, четыре, а кое-где и в шесть раз.

Как пишет Techbuzz, проблема может коснуться практически всей электроники – от потребительских устройств до серверного оборудования. Рынок DRAM чрезвычайно концентрирован: всего три компании контролируют около 93 процентов глобального производства. Хотя они расширяют мощности, производители не спешат резко наращивать выпуск, во избежание перепроизводства и падения прибылей в будущем.

Последствия уже чувствуют крупные игроки. Сообщается, что даже Nvidia может впервые за 30 лет пропустить выпуск новой игровой видеокарты. Сложности с закупкой достаточных объемов памяти могут возникать и у Apple, включая компоненты для SSD и другие критически важные детали.

Пуа Кхейн-Сенг также предположил, что в ближайшие годы потребители будут чаще ремонтировать технику вместо того, чтобы сразу ее выбрасывать. Высокая стоимость комплектующих может изменить модель потребления на более экономную.

Так что, дефицит оперативной памяти оперативной памяти имеет все шансы стать системной проблемой для всей индустрии электроники – и влиять на нее в течение нескольких лет.