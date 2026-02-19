Чому дефіцит пам'яті може стати критичним?

Генеральний директор Phison Пуа Кхейн-Сенг заявив, що ситуація з оперативною пам'яттю може різко погіршитися вже у другій половині 2026 року. В інтерв'ю тайванському телеканалу Next TV він погодився з припущенням ведучого про те, що частина компаній може закритися або зняти з виробництва окремі продукти через нестачу компонентів.

За його словами, все залежатиме від того, чи зможуть виробники забезпечити себе достатнім обсягом RAM. Якщо ні – їм доведеться скорочувати асортимент, а в окремих випадках це може поставити під загрозу саме існування бізнесу.

Однією з головних причин кризи стали стрімкі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Дата-центри для AI споживають левову частку світових запасів пам'яті, що створило безпрецедентний дисбаланс між попитом і пропозицією. За останні місяці ціни на RAM зросли у три, чотири, а подекуди й у шість разів.

Як пише Techbuzz, проблема може торкнутися практично всієї електроніки – від споживчих пристроїв до серверного обладнання. Ринок DRAM надзвичайно концентрований: лише три компанії контролюють близько 93 відсотків глобального виробництва. Хоча вони розширюють потужності, виробники не поспішають різко нарощувати випуск, аби уникнути перевиробництва і падіння прибутків у майбутньому.

Наслідки вже відчувають великі гравці. Повідомляється, що навіть Nvidia може вперше за 30 років пропустити випуск нової ігрової відеокарти. Складнощі із закупівлею достатніх обсягів пам'яті можуть виникати й у Apple, включно з компонентами для SSD та іншими критично важливими деталями.

Пуа Кхейн-Сенг також припустив, що в найближчі роки споживачі частіше ремонтуватимуть техніку замість того, щоб одразу її викидати. Висока вартість комплектуючих може змінити модель споживання на більш ощадливу.

Отже, дефіцит оперативної пам'яті має всі шанси стати системною проблемою для всієї індустрії електроніки – і впливати на неї протягом кількох років.