Йдеться про сервіси на кшталт Replit та Vibecode, які дозволяють навіть користувачам без досвіду програмування створювати сайти й додатки за допомогою звичайних текстових інструкцій. Завдяки простоті такі інструменти швидко набрали популярність. Про це пише Macrumors.

Дивіться також Чи тягне MacBook Neo сучасні ігри: результати тестів здивували

Чому Apple зупинила оновлення AI-конструкторів додатків?

За даними джерел, Apple відмовлялася схвалювати нові версії цих програм, якщо розробники не змінять певні функції. Компанія пояснила, що деякі можливості порушують давні правила App Store, які забороняють додаткам завантажувати або виконувати код, що змінює їхню функціональність чи роботу інших застосунків.

Особливу увагу викликала функція попереднього перегляду створених програм. Наприклад, коли Replit генерує додаток, він відкривається прямо всередині самої програми через вбудований веб-переглядач. Саме це, ймовірно, і стало проблемою. Apple очікує, що такі проєкти відкриватимуться у зовнішньому браузері, а не всередині застосунку.

У випадку Vibecode модератори натякнули, що оновлення можуть дозволити, якщо сервіс прибере можливість створювати програмне забезпечення спеціально для пристроїв Apple.

Як пише The information, не має окремих правил проти "vibe coding". Представник Apple заявив, що політика спрямована на безпеку користувачів і не націлена на конкретні сервіси.

Водночас ситуація впливає на позиції таких додатків. Наприклад, мобільна версія Replit після останнього оновлення у січні опустилася з першого на третє місце в рейтингу безкоштовних інструментів для розробників. Джерела пов'язують це з неможливістю випускати нові версії.

Для Apple такі сервіси можуть становити стратегічний ризик. Вони дозволяють створювати програми поза екосистемою App Store і водночас конкурують з офіційним середовищем розробки Xcode. Деякі розробники вважають, що компанія зацікавлена у збереженні контролю над інструментами створення додатків.

Після публікації новини Apple уточнила, що правила App Store дозволяють завантаження коду лише у виняткових випадках – наприклад, у навчальних програмах, де код повністю відкритий для перегляду та редагування користувачем. Також код не повинен змінювати основне призначення застосунку.

Компанія додала, що зазвичай співпрацює з розробниками, пояснює порушення та допомагає привести продукти у відповідність до вимог, підтримуючи постійний контакт під час процесу перевірки.