Речь идет о сервисах вроде Replit и Vibecode, которые позволяют даже пользователям без опыта программирования создавать сайты и приложения с помощью обычных текстовых инструкций. Благодаря простоте такие инструменты быстро набрали популярность. Об этом пишет Macrumors.

Смотрите также Тянет ли MacBook Neo современные игры: результаты тестов удивили

Почему Apple остановила обновление AI-конструкторов приложений?

По данным источников, Apple отказывалась одобрять новые версии этих программ, если разработчики не изменят определенные функции. Компания объяснила, что некоторые возможности нарушают давние правила App Store, которые запрещают приложениям загружать или выполнять код, изменяющий их функциональность или работу других приложений.

Особое внимание вызвала функция предварительного просмотра созданных программ. Например, когда Replit генерирует приложение, оно открывается прямо внутри самой программы через встроенный веб-просмотрщик. Именно это, вероятно, и стало проблемой. Apple ожидает, что такие проекты будут открываться во внешнем браузере, а не внутри приложения.

В случае Vibecode модераторы намекнули, что обновление могут позволить, если сервис уберет возможность создавать программное обеспечение специально для устройств Apple.

Как пишет The information, не имеет отдельных правил против "vibe coding". Представитель Apple заявил, что политика направлена на безопасность пользователей и не нацелена на конкретные сервисы.

В то же время ситуация влияет на позиции таких приложений. Например, мобильная версия Replit после последнего обновления в январе опустилась с первого на третье место в рейтинге бесплатных инструментов для разработчиков. Источники связывают это с невозможностью выпускать новые версии.

Для Apple такие сервисы могут представлять стратегический риск. Они позволяют создавать приложения вне экосистемы App Store и одновременно конкурируют с официальной средой разработки Xcode. Некоторые разработчики считают, что компания заинтересована в сохранении контроля над инструментами создания приложений.

После публикации новости Apple уточнила, что правила App Store позволяют загрузки кода только в исключительных случаях – например, в учебных программах, где код полностью открыт для просмотра и редактирования пользователем. Также код не должен менять основное назначение приложения.

Компания добавила, что обычно сотрудничает с разработчиками, объясняет нарушения и помогает привести продукты в соответствие с требованиями, поддерживая постоянный контакт во время процесса проверки.