Даже Apple и Nvidia зависят от нее: как малоизвестная японская компания доминирует на рынке ИИ

Только представьте себе, современная индустрия искусственного интеллекта зависит от малоизвестной японской фирмы Nittobo. Дело в том, что она производит уникальное T-стекло – сверхтонкое волокно, необходимое для защиты мощных процессоров от деформации при нагревании. И именно этот материал стал очередным дефицитным ресурсом для компаний, производящих технику.

Из-за ажиотажа вокруг ИИ возник существенный дефицит этого материала, что грозит ростом цен на ноутбуки и смартфоны. Даже гиганты уровня Apple вынуждены лично договариваться о поставках, рассказывает The Wall Streat Journal.

Как старый производитель шелка стал спасителем для Nvidia и Apple?

Материал, известный как T-стекло, представляет собой полотно из микроскопических стеклянных волокон, которые тоньше человеческого волоса. Его производством занимается столетняя японская компания Nittobo, которая начинала свою деятельность в 1923 году как производитель шелка и хлопка.

Интересно! ИИ-индустрия часто зависит от крайне неочевидных поставщиков. Например, пищевая компания Ajinomoto поставляет специальную пленку для чипов, а детали для серверных стоек Nvidia производит фирма, специализирующаяся на фурнитуре для мебели.



Nittobo производит материал, который есть в каждом смартфоне Apple / Фото Nittobo

Почему T-стекло так важно?

Сегодня продукция компании является критически важной для упаковки передовых чипов. Дело в том, что во время работы процессоры нагреваются почти до 100 градусов Цельсия – температуры кипения воды. Специальные слои из T-стекла предотвращают искривление корпусов микросхем при таких экстремальных условиях.

Хотя принципы создания стекловолокна известны давно, Nittobo обладает уникальными рецептами сочетания материалов и методами их плетения.

Аналитики отмечают, что конкурентам будет крайне трудно догнать японскую компанию в ближайшем будущем.

Эта ситуация уже привела к значительному финансовому успеху: в прошлом году операционная прибыль Nittobo достигла рекордных 104 миллионов долларов.

Что происходит в отрасли ИИ?

Бум искусственного интеллекта заставляет технологических гигантов буквально охотиться на компоненты. Компании с большими бюджетами, например Nvidia, получают приоритетный доступ к материалам, тогда как производители потребительской электроники оказываются в очереди.

Такая ситуация заставляет Apple отправлять своих менеджеров непосредственно в Японию для прямых переговоров, чтобы гарантировать наличие ресурсов для производства iPhone и Mac, объясняет Nikkei Asia.

Почему ваш следующий iPhone будет существенно дороже?

Последствия дефицита T-стекла уже ощущаются на рынке. Японский производитель компонентов Resonac поднял цены на определенные товары более чем на 30%, а сама Nittobo планирует нынешнее подорожание на 25% или даже больше.

Например TomsHardware ранее предупреждал о том, что Т-стекло может стать следующим большим дефицитным материалом из-за искусственного интеллекта, поскольку основные производители пытаются обеспечить себя критически важным материалом.

Такие расходы производителей, вероятно, переложат на плечи покупателей, что отразится на стоимости новых смартфонов. Добавьте к этому рост цен на память и другие составляющие и вы получите цену будущего iPhone (и не только его), которая будет существенно выше, несмотря на попытки компании сдержать этот рост.

А что, если увеличить производство?

Собственно Nittobo как раз планирует постепенно увеличивать мощности с конца этого года. Компания имеет целью утроить объемы производства T-стекла до начала 2028 года, как пишет DigiTimes Asia.

Однако менеджмент выбирает крайне осторожный подход, ведь опасается, что нынешний стремительный спрос на ИИ может не сохраниться в долгосрочной перспективе, что приведет к избытку продукции в будущем.