Facebook исполняется 21 год: ключевые моменты самой популярной соцсети

4 февраля 2004 года Facebook родился в комнате гарвардского общежития. Основали его Марк Цукерберг и его однокурсники Дастин Московиц, Эдуардо Саверин, Эндрю Макколум и Крис Хьюз. Изначально доступная лишь для избранных студентов университета, соцсеть со временем разрослась до монстра, которого и любят, и в то же время ненавидят.

После 21 года своего существования многое изменилось, включая название. Сегодня известная как Meta, материнская компания Facebook, является одной из самых дорогих публичных компаний в мире с рыночной капитализацией более 1,7 триллиона долларов. Многолетний успех сделал Цукерберга, единственного соучредителя, который до сих пор является исполнительным директором Meta, третьим самым богатым человеком в мире с состоянием почти 242 миллиардов долларов. 24 Канал вспомнил, как он этого достиг.

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Начало компании

Как уже отмечалось, Facebook начинался как среда для студентов Гарвардского университета, но впоследствии быстро получил популярность, открыв свои двери для пользователей из других университетов, а затем и для широкой общественности. Идея сети, которая объединяла людей в виртуальном пространстве, стала прорывной в эпоху цифровой революции.

Facebook смог превратиться из небольшого студенческого проекта в глобальную платформу благодаря ряду инновационных решений. Соцсеть предложила новый способ общения, давая людям со всего мира возможность делиться своими мыслями, фотографиями и событиями из жизни. Платформа позволяла создавать различные группы, страницы и события, что обеспечивало возможности для бизнеса, политических организаций и культурных инициатив. Она также выступала своеобразным агрегатором: вам больше не нужно следить за десятками или сотнями сайтов по отдельным адресам, ведь вы можете собрать их все в одном месте – в удобной ленте новостей.

Facebook активно использовал алгоритмы для персонализации этой ленты новостей, что сделало потребление контента удобным и индивидуальным, хотя впоследствии именно это стало причиной критики за создание информационных пузырей.

Своевременный переход к мобильным приложениям позволил компании оставаться актуальной в эпоху смартфонов. Она быстро выпустила приложение, чтобы пользователи продолжали оставаться в сети и публиковать даже вне дома.

Главные скандалы и вызовы

Не обошлось без трудностей:

В 2018 году разразился скандал с Cambridge Analytica, когда стало известно, что данные миллионов пользователей были использованы без их согласия для политического таргетинга. Это подняло серьезные вопросы о приватности и безопасности данных в цифровую эпоху.

Кроме того, Facebook часто критиковали за распространение дезинформации, язык вражды и несовершенную модерацию контента, что вызвало беспокойство общества и регуляторов о последствиях для избирательных кампаний и общественного дискурса.

Под давлением правительств нескольких стран Facebook вынужден был бороться с обвинениями в монополизации рынка и нарушении антимонопольного законодательства.

Многочисленные обвинения от пользователей, СМИ и независимых расследователей свидетельствуют каждый раз о новых проблемах: распространение насильственного контента, серьезное привыкание подростков к бездумному листанию ленты новостей и прочее.

Эволюция

За 21 год существования Facebook претерпел значительные изменения. Прежде всего, материнская компания серьезно изменила бизнес-модель соцсети. От простой социальной сети она прошла путь к мультимедийной платформе с короткими видео, Stories и играми, а также различными дополнительными направлениями деятельности, включая рекламу, электронную коммерцию, разработку аппаратного обеспечения (например, VR-очки Oculus) и инвестиции в искусственный интеллект.

Facebook также серьезно распространился по миру. Начавшись сначала чисто американской забавой, сегодня он занимает центральное место среди соцсетей. По вовлеченности его не обгоняет даже TikTok.

По состоянию на начало 2025 года, Facebook имеет примерно 2,96 миллиарда активных пользователей ежемесячно. TikTok имеет примерно 2,05 миллиарда пользователей, из которых 1,69 миллиарда являются активными ежемесячно. Instagram насчитывает около 2 миллиардов активных пользователей ежемесячно.

Сегодня Facebook активно внедряет технологии искусственного интеллекта. Хотя он пока доступен только в США, впоследствии материнская компания планирует расширить его доступность и на другие страны. Эти новые технологии и инструменты для анализа данных стали ключевыми факторами совершенствования платформы в 2024 и 2025 годах.

Переименование и новый курс

В течение лет Facebook неоднократно менялся, внедряя новые функции и сервисы. Приобретение Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году расширило его влияние и аудиторию. Платформа стала бизнес-инструментом, местом для рекламы и продаж. Запуск Facebook Marketplace, Facebook Watch и других сервисов свидетельствует о стремлении компании оставаться актуальной и конкурентоспособной.

В октябре 2021 года компания объявила о своем переименовании в Meta Platforms Inc., или просто Meta. Это решение отражало новое стратегическое направление – развитие "метавселенной", виртуального пространства, где люди могут взаимодействовать в трехмерной среде.

Этот шаг символизировал стремление компании перейти за пределы традиционных социальных медиа и стать лидером в сфере виртуальной и дополненной реальности.

К сожалению, эта ставка не сыграла. Очень быстро стало ясно, что VR в его нынешнем состоянии почти никому не нужен, а те продукты, которые смогла создать компания на выделенные более 10 миллиардов долларов, похожи на примитивный хлам. Таким образом от громких объявлений и обещаний осталось только измененное название компании. Facebook при этом сохранил свое название.

Впоследствии на весь мир прогремела новая технология мечты – искусственный интеллект, и Meta покинула все и начала исследовать новое для себя направление.

Где Facebook сегодня

Несмотря на то, что весь мир сейчас больше интересуется короткими видео, Facebook продолжает быть ключевым игроком в мире технологий. Несмотря на многочисленные вызовы, связанные с регуляторным давлением и необходимостью улучшения стандартов безопасности и приватности, Meta активно инвестирует в развитие технологий будущего.

Стоит отметить, что в последнее время Meta уделяет меньше времени именно Facebook, тогда как больше внимания уделяется Instagram, Threads, искусственному интеллекту, очкам дополненной реальности и гарнитурам виртуальной реальности. Однако соцсеть до сих пор остается местом, где миллиарды людей общаются, обмениваются информацией, читают новости, делятся мыслями и просто убивают в ней свое время.