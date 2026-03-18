Забудьте о разряженном смартфоне: 5 доступных павербанков, которые высоко оценили владельцы
- Описано пять доступных павербанков, которые получили положительные отзывы от пользователей, включая Ohoviv 50 000 mAh, Anker PowerCore Slim 10K, VEEKTOMX Portable Charger, Ffnpua Portable Charger, и INIU 22.5 W Portable Charger.
- Каждый павербанк имеет свои особенности, такие как количество портов, поддержка быстрой зарядки, встроенные кабели, и различные емкости, что позволяет заряжать разное количество устройств одновременно.
Нет ничего хуже, чем разряженный смартфон. Даже современные модели не всегда выдерживают целый день активного использования. Именно поэтому павербанк часто становится необходимым аксессуаром. На рынке есть немало доступных моделей, и некоторые из них получили особенно лестные отзывы от покупателей.
Какие недорогие павербанки действительно достойны внимания?
Качественный павербанк не обязательно должен стоить дорого. Кроме того, вам может быть не нужна вместительная запасная батарея. Если основная цель, помочь смартфону "прожить" один день – вполне можно обойтись павербанком для одной зарядки, рассказывает BGR.
Смотрите также Достаточно заряжать устройства в машине через USB – этот способ ускорит процесс
Такие устройства обычно меньше, легче и дешевле. Однако на рынке бьюджетных паверов есть нечто более функциональное и интересное за небольшие деньги.
Ohoviv 50 000 mAh
Это один из самых емких вариантов в бюджетном сегменте. По цене около 30 долларов он предлагает батарею на 50 000 мА-ч, что позволяет несколько раз полностью зарядить смартфон или планшет.
Производитель обещает до десяти полных зарядок iPhone 17 или примерно восемь – для iPad Air 5.
Устройство оснащено тремя портами (USB-C и двумя USB-A), поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт и имеет LED-экран для отображения остатка энергии. Пользователи отмечают вместительность, возможность одновременной зарядки нескольких устройств и выгодную цену.
Среди минусов – значительный вес, длительное время зарядки самого павербанка и отдельные случаи брака. Также модель не разрешена для перевозки в самолете.
Anker PowerCore Slim 10K
Это устройство стоит чуть больше 20 долларов и имеет тысячи отзывов со средней оценкой 4,5 балла на Amazon. Его ключевое преимущество – компактный корпус и небольшой вес.
Емкости 10 000 мА-ч хватает, чтобы дважды зарядить iPhone 15 или полностью зарядить iPad mini 6 с запасом. Устройство поддерживает быструю зарядку 15 Вт, имеет USB-C и USB-A порты, что позволяет подключать два гаджета одновременно.
Покупатели хвалят качество сборки, скорость зарядки и удобный формат. В то же время некоторые жалуются на медленную зарядку через micro-USB и быстрый износ батареи.
VEEKTOMX Portable Charger
Здесь довольно интересное решение с интегрированными в корпус кабелями. За примерно 27 долларов вы получаете сразу четыре кабеля (USB-C, USB-A, micro-USB и Lightning), а также два порта. Благодаря этому можно одновременно заряжать до пяти устройств.
Емкость составляет 10 000 мА-ч. Павербанк имеет LED-индикатор заряда и соответствует требованиям TSA, что делает его удобным для путешествий.
Отзывы акцентируют на практичности и небольшом весе, но случаются замечания относительно медленной зарядки и проблем в работе через несколько месяцев использования.
Ffnpua Portable Charger
Этот павер за цену чуть больше 35 долларов предлагает 20 000 мА-ч и необычную особенность – встроенную вилку для зарядки от розетки или удлинителя (здесь понадобится переходник). Также есть USB-C порт и два USB-A, один из которых поддерживает мощность до 22,5 Вт.
Модель имеет встроенные кабели Lightning и USB-C и может одновременно заряжать до пяти устройств. Заявленная скорость позволяет зарядить iPhone 17 примерно до 73% за полчаса.
Пользователи хвалят емкость и скорость работы, но иногда вспоминают об ощутимом весе и сложности с доступом к встроенной вилке.
INIU 22.5 W Portable Charger
Это еще один популярный вариант на Amazon с более 31 тысячей отзывов и средним рейтингом 4,5 балла. Он поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт и имеет батарею на 20 000 мА-ч, чего хватает на несколько полных циклов зарядки смартфона.
По словам производителя, iPhone 16 можно зарядить до четырех раз, а камеру GoPro (кто-то до сих пор ими пользуется?) – минимум шесть.
Устройство оснащено тремя портами (два USB-C и один USB-A), LED-экраном и съемным кабелем USB-C. Его цена колеблется около 30 долларов.
Среди преимуществ пользователи называют надежность и скорость зарядки, а среди недостатков – вес, медленное пополнение заряда и нагрев во время работы.
Еще несколько важных советов
- Если вы решили выбрать павербанк, вам нужно учесть несколько важных характеристик. Это поможет вам понять, что именно вам нужно и стоит ли переплачивать за больший объем и дополнительные функции.
- Возможно вам нужно нечто более емкое, как вот павербанк для ноутбука.
- В ситуации, когда вы когда вы работаете из дома и нуждаетесь в надежном ИБП – мы тоже имеем несколько советов, которые помогут вам выбрать надежное устройство.