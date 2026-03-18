Какие недорогие павербанки действительно достойны внимания?

Качественный павербанк не обязательно должен стоить дорого. Кроме того, вам может быть не нужна вместительная запасная батарея. Если основная цель, помочь смартфону "прожить" один день – вполне можно обойтись павербанком для одной зарядки, рассказывает BGR.

Такие устройства обычно меньше, легче и дешевле. Однако на рынке бьюджетных паверов есть нечто более функциональное и интересное за небольшие деньги.

Ohoviv 50 000 mAh

Это один из самых емких вариантов в бюджетном сегменте. По цене около 30 долларов он предлагает батарею на 50 000 мА-ч, что позволяет несколько раз полностью зарядить смартфон или планшет.

Ohoviv 50 000 mAh / Фото Amazon

Производитель обещает до десяти полных зарядок iPhone 17 или примерно восемь – для iPad Air 5.

Устройство оснащено тремя портами (USB-C и двумя USB-A), поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт и имеет LED-экран для отображения остатка энергии. Пользователи отмечают вместительность, возможность одновременной зарядки нескольких устройств и выгодную цену.

Среди минусов – значительный вес, длительное время зарядки самого павербанка и отдельные случаи брака. Также модель не разрешена для перевозки в самолете.

Anker PowerCore Slim 10K

Это устройство стоит чуть больше 20 долларов и имеет тысячи отзывов со средней оценкой 4,5 балла на Amazon. Его ключевое преимущество – компактный корпус и небольшой вес.

Anker PowerCore Slim 10K / Фото Amazon

Емкости 10 000 мА-ч хватает, чтобы дважды зарядить iPhone 15 или полностью зарядить iPad mini 6 с запасом. Устройство поддерживает быструю зарядку 15 Вт, имеет USB-C и USB-A порты, что позволяет подключать два гаджета одновременно.

Покупатели хвалят качество сборки, скорость зарядки и удобный формат. В то же время некоторые жалуются на медленную зарядку через micro-USB и быстрый износ батареи.

VEEKTOMX Portable Charger

Здесь довольно интересное решение с интегрированными в корпус кабелями. За примерно 27 долларов вы получаете сразу четыре кабеля (USB-C, USB-A, micro-USB и Lightning), а также два порта. Благодаря этому можно одновременно заряжать до пяти устройств.

VEEKTOMX Portable Charger / Фото Amazon

Емкость составляет 10 000 мА-ч. Павербанк имеет LED-индикатор заряда и соответствует требованиям TSA, что делает его удобным для путешествий.

Отзывы акцентируют на практичности и небольшом весе, но случаются замечания относительно медленной зарядки и проблем в работе через несколько месяцев использования.

Ffnpua Portable Charger

Этот павер за цену чуть больше 35 долларов предлагает 20 000 мА-ч и необычную особенность – встроенную вилку для зарядки от розетки или удлинителя (здесь понадобится переходник). Также есть USB-C порт и два USB-A, один из которых поддерживает мощность до 22,5 Вт.

Ffnpua Portable Charger / Фото Amazon

Модель имеет встроенные кабели Lightning и USB-C и может одновременно заряжать до пяти устройств. Заявленная скорость позволяет зарядить iPhone 17 примерно до 73% за полчаса.

Пользователи хвалят емкость и скорость работы, но иногда вспоминают об ощутимом весе и сложности с доступом к встроенной вилке.

INIU 22.5 W Portable Charger

Это еще один популярный вариант на Amazon с более 31 тысячей отзывов и средним рейтингом 4,5 балла. Он поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт и имеет батарею на 20 000 мА-ч, чего хватает на несколько полных циклов зарядки смартфона.

INIU 22.5 W Portable Charger / Фото Amazon

По словам производителя, iPhone 16 можно зарядить до четырех раз, а камеру GoPro (кто-то до сих пор ими пользуется?) – минимум шесть.

Устройство оснащено тремя портами (два USB-C и один USB-A), LED-экраном и съемным кабелем USB-C. Его цена колеблется около 30 долларов.

Среди преимуществ пользователи называют надежность и скорость зарядки, а среди недостатков – вес, медленное пополнение заряда и нагрев во время работы.

Еще несколько важных советов