Некоторые сервисы и услуги на портале и в приложении Дія временно не будут работать. Ограничение продлится с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Смотрите также Цифровые услуги сэкономили Украине и населению 184 миллиарда гривен: детали исследования

Что известно об ограничениях в приложении?

В пресс-службе Дія рассказали, что с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые сервисы и услуги на портале и в приложении Дія временно не будут работать. Такие ограничения ввели в связи с обновлением реестров Минюста, что необходимо для их безопасной и корректной работы.

Что временно не будет работать:

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,

Дія.QR,

єВідновлення,

Бронирование работников,

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС,

Перерегистрация авто,

Актовые записи о смене имени,

Актовые записи о рождении,

Актовые записи о браке,

Актовые записи о разводе,

Свидетельства о рождении,

Выписка о месте проживания ребенка,

Заявление о субсидии,

еМалятко,

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,

Выписка из ЕГР,

Регистрация ООО на основании модельного устава,

Изменение места жительства,

Заявления в международный Реестр убытков,

Гранты естьРабота,

Строительные услуги,

еПредприниматель,

еДомовольство,

еДекларация,

Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

В Дії заверили, что другие услуги и сервисы будут работать без изменений. Пользователям посоветовали следить за обновлениями в приложении и на портале Дия, где сразу сообщат о восстановлении полной функциональности сервисов.

Последние новости Дии: что известно?