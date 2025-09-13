В Дії определенные сервисы и услуги временно не будут работать
- С 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые сервисы в Дії не будут работать из-за обновления реестров Минюста.
- Среди недоступных услуг: регистрация ФЛП, смена места жительства, перерегистрация авто и другие.
Некоторые сервисы и услуги на портале и в приложении Дія временно не будут работать. Ограничение продлится с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
Что известно об ограничениях в приложении?
В пресс-службе Дія рассказали, что с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые сервисы и услуги на портале и в приложении Дія временно не будут работать. Такие ограничения ввели в связи с обновлением реестров Минюста, что необходимо для их безопасной и корректной работы.
Что временно не будет работать:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,
- Дія.QR,
- єВідновлення,
- Бронирование работников,
- Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС,
- Перерегистрация авто,
- Актовые записи о смене имени,
- Актовые записи о рождении,
- Актовые записи о браке,
- Актовые записи о разводе,
- Свидетельства о рождении,
- Выписка о месте проживания ребенка,
- Заявление о субсидии,
- еМалятко,
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
- Выписка из ЕГР,
- Регистрация ООО на основании модельного устава,
- Изменение места жительства,
- Заявления в международный Реестр убытков,
- Гранты естьРабота,
- Строительные услуги,
- еПредприниматель,
- еДомовольство,
- еДекларация,
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки).
В Дії заверили, что другие услуги и сервисы будут работать без изменений. Пользователям посоветовали следить за обновлениями в приложении и на портале Дия, где сразу сообщат о восстановлении полной функциональности сервисов.
Последние новости Дии: что известно?
К слову, с 2025 года в Дии восстановлено услугу, что позволяет продавать и перерегистрировать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен.
Напомним, что из-за обновления государственных реестров некоторые услуги в Дии также не работали с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа 8:00.
Разработчики портала объясняли, что Дия не сохраняет данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. Поэтому во время, когда реестры.