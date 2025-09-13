Укр Рус
13 вересня, 21:32
3

У Дії певні сервіси та послуги тимчасово не працюватимуть

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси в Дії не працюватимуть через оновлення реєстрів Мін'юсту.
  • Серед недоступних послуг: реєстрація ФОП, зміна місця проживання, перереєстрація авто та інші.

Деякі сервіси і послуги на порталі та в застосунку Дія тимчасово не працюватимуть. Обмеження триватиме З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію.

Що відомо про обмеження в застосунку?

У пресслужбі Дії розповіли, що з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси й послуги на порталі та в застосунку Дія тимчасово не працюватимуть. Такі обмеження ввели у зв'язку з оновленням реєстрів Мін'юсту, що необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.

Що тимчасово не працюватиме:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
  • Дія.QR,
  • єВідновлення,
  • Бронювання працівників,
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
  • Перереєстрація авто,
  • Актові записи про зміну імені,
  • Актові записи про народження,
  • Актові записи про шлюб,
  • Актові записи про розлучення,
  • Свідоцтва про народження,
  • Витяг про місце проживання дитини,
  • Заява про субсидію,
  • єМалятко,
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
  • Витяг з ЄДР,
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
  • Зміна місця проживання,
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
  • Гранти єРобота,
  • Будівельні послуги,
  • еПідприємець,
  • єОселя,
  • єДекларація,
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

У Дії запевнили, що інші послуги та сервіси працюватимуть без змін. Користувачам порадили стежити за оновленнями в застосунку та на порталі Дія, де одразу повідомлять про відновлення повної функціональності сервісів.

Останні новини Дії: що відомо?

  • До слова, з 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продавати та перереєструвати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Вартість послуги складає 350 гривень.

  • Нагадаємо, що через оновлення державних реєстрів деякі послуги в Дії також не працювали з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 8:00.

  • Розробники порталу пояснювали, що Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних електронних реєстрів. Тож у час, коли реєстри.