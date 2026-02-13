Этого странного динозавра назвали "мезозойской коровой", и он был на самом деле уникальным

В пустыне Сахара палеонтологи нашли останки динозавра, который нарушил представления о питании гигантов мезозоя. Его череп был настолько хрупким, а зубов – настолько много, что находка заставила пересмотреть классическую модель "высоких травоядных" зауроподов.

Что мы знаем о Nigersaurus taqueti?

Вид был официально описан в 2007 году после детального анализа окаменелостей, найденных на территории современного Нигера. Команда под руководством Пола Серено применила компьютерную томографию, чтобы воссоздать структуру чрезвычайно тонкого черепа. Некоторые кости имели толщину менее 2 миллиметров, что объясняет, почему остатки сохранились фрагментарно, пишет Forbes.

Смотрите также В Испании нашли окаменелости крошечного динозавра с очень странным черепом

Больше всего поражала зубная система. В верхней челюсти располагались 60 вертикальных колонок зубов, в нижней – не менее 68. Вместе это более 500 зубов одновременно. Они были сгруппированы в так называемые "зубные батареи" – столбики, где под рабочим зубом содержались несколько запасных. Когда верхний стирался, следующий сразу занимал его место.

Скорость замены была рекордной для динозавров – примерно раз в 14 – 30 дней. Это свидетельствует о постоянном контакте с абразивной растительностью и, вероятно, песком у поверхности почвы.

Морда как инструмент для "кошения"

Череп нигерзавра выглядел необычно: широкий, почти прямоугольный спереди, с зубами, расположенными строго по переднему краю челюсти. Такая конфигурация позволяла не выбирать отдельные побеги, а буквально "срезать" растительность широкой полосой – подобно тому, как это делают современные травоядные.



Nigersaurus taqueti / Фото Matt Martyniuk

Исследования внутреннего уха показали, что голова животного обычно была наклонена вниз примерно под углом 67 градусов. Это означает, что нигерзавр постоянно держал морду близко к земле и питался папоротниками, хвощами и другими низкорослыми растениями среднего мелового периода – около 110 миллионов лет назад.

Таким образом он занимал другую экологическую нишу, чем классические "высокие" зауроподы, которых часто сравнивают с жирафами.

Легкий скелет для большого тела

Несмотря на длину около 9 метров и массу, сопоставимую с современным африканским слоном, нигерзавр был относительно небольшим среди зауроподов. Некоторые представители группы достигали более 30 метров.

Его позвонки содержали большие воздушные полости – так называемые пневматические кости, подобные тем, что есть у птиц. По объему в некоторых позвонках воздуха было больше, чем костной ткани. Это позволяло уменьшить вес скелета и одновременно поддерживать длинную шею.



Nigersaurus taqueti / Коллаж 24 Канала/Майк Хеттвер/Кристофер Джойс/Project Exploration/National Geographic/NPR

Почему это важно для науки?

Находка продемонстрировала, что травоядные динозавры были значительно разнообразнее, чем считалось ранее. Модель "высокий зауропод – хищник на вершине пищевой цепи" оказалась слишком упрощенной.

Nigersaurus стал примером экстремальной специализации. Его череп, зубная система и положение головы – это точные эволюционные решения для жизни в конкурентной среде мелового периода. Он не конкурировал с великанами, что объедали верхушки деревьев, а доминировал в собственной зоне – на уровне почвы.

Именно из-за такой манеры питания его и прозвали "коровой мезозоя". И это не преувеличение, а довольно точная экологическая аналогия.