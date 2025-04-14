Динозавры на самом деле не вымирали перед падением астероида, как мы сейчас считаем

Новое исследование бросает вызов общепринятому мнению, что динозавры начали вымирать еще до падения астероида. Ученые считают, что эти существа процветали до самого конца – просто мы слишком плохо ищем их окаменелости.

Вымирания не было

Вопрос того, были ли динозавры на грани исчезновения, когда Землю поразил роковой астероид, является ключевым для палеонтологов. Хотя факт массового вымирания 66 миллионов лет назад не поддается сомнению, среди ученых продолжаются споры: одни считают, что динозавры начали исчезать еще до удара, другие – что они оставались разнообразными до самого конца. Сторонники первой версии указывают на уменьшение появления новых видов и изменения климата, а также на конкуренцию со стороны гадрозавров – более приспособленных травоядных. Однако оппоненты уверены: мы просто не имеем полной картины из-за ограниченности данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на EurekAlert.

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Группа международных ученых решила поставить точку в этих спорах, поддержав вторую теорию. Они говорят, что окаменелости с финального этапа существования динозавров действительно случаются реже, но это, по мнению исследователей, не означает, что самих динозавров было меньше – просто эти окаменелости сложнее найти. Ученые говорят о по меньшей мере нескольких родов динозавров, которые процветали в Северной Америке до самого завершения их эпохи. Каждый из этих родов насчитывал много разных видов. Поэтому они не исчезали, а проблема скорее в том, как и где мы ищем их окаменелости,

Новое исследование, проведенное учеными из США, Великобритании и Китая, было опубликовано в журнале Current Biology. Его авторы изучили окаменелости из Северной Америки, датируемые последними 18 миллионами лет эпохи динозавров – от 84 до 66 миллионов лет назад. Особое внимание уделили семействам Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae и Tyrannosauridae. Северная Америка была выбрана не случайно: почти половина всех окаменелостей того периода была найдена именно здесь – по большей части в регионе, некогда бывшем Западным внутренним бассейном, древним водоемом, разделявшим континент.

Этот регион, по словам авторов, является бесценным источником данных для изучения эволюционных тенденций динозавров. Исследователи воссоздали карту Северной Америки того времени с учетом геологии, климата и рельефа, и поделили ее на сетки. Затем, с помощью математических моделей, обычно используемых в современной экологии, они вычислили вероятность заселения каждого участка определенными семействами динозавров в разные периоды. Результаты показали стабильные популяции на протяжении всего рассматриваемого времени.

Чтобы объяснить разрыв между этими выводами и количеством найденных окаменелостей, ученые провели еще один анализ. Они оценили, насколько современные условия (от количества обнаженных пород до доступности территорий и частоты палеонтологических раскопок) влияют на вероятность обнаружения окаменелостей в разных регионах. Итог: динозавры, вероятно, никуда не исчезали – просто шансы найти их остатки существенно уменьшились.

Вероятность найти окаменелости динозавров уменьшается, тогда как вероятность того, что динозавры жили на этих территориях в то время, остается стабильной. Это показывает, что мы не можем принимать окаменелости за чистую монету. Половина окаменелостей, которые мы имеем с этого времени, были найдены в Северной Америке. Наши выводы намекают на то, что по крайней мере в этом регионе динозавры, возможно, жили лучше, чем предполагалось ранее, накануне падения астероида, возможно, с большим разнообразием видов, чем мы видим в необработанных окаменелостях,

– сказал научный сотрудник по палеонтологии в Университетском колледже Лондона Крис Дин.

Хотя это исследование и не дает окончательного ответа, оно открывает новые направления для поиска и новые аргументы в длительном научном споре о последних днях господства динозавров.