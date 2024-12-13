Кибербезопасность европейского уровня: что нужно знать о новых требованиях NIS2 для бизнеса

Страны Европейского Союза активно готовятся к внедрению новых правил в сфере кибербезопасности, изложенных в директиве о безопасности сетевых и информационных систем NIS2. В отличие от предыдущей версии, обновленная директива охватывает более широкий спектр отраслей, которые должны соответствовать требованиям кибербезопасности.

Консультант по кибербезопасности компании Tet Райвис Бидиньш, рассказал 24 Каналу, что украинским компаниям также стоит подготовиться к этим изменениям, поскольку большинство бизнес-данных хранится и обрабатывается за рубежом, а страна находится на пути к вступлению в ЕС. Итак, что важно знать уже сейчас и какие требования станут обязательными?

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Что такое NIS2?

Директива NIS2 является важным европейским законодательным документом, разработанным для улучшения уровня кибербезопасности и устойчивости критической инфраструктуры и важных услуг в ЕС. Она была принята еще в конце 2022 года, но обязательной для выполнения компаниями стала с 17 октября 2024 года.

NIS2 предусматривает ужесточение требований к кибербезопасности, а также обязательное выполнение ряда действий, таких как: разработка и реализация четкого плана и мероприятий по управлению рисками, формирование и обучение команд по цифровой безопасности и тому подобное.

В чем отличие NIS2 от предыдущей версии?

В 2016 году Европейский Союз уже принял директиву по кибербезопасности NIS1, однако она имела рекомендательный характер и была менее совершенной. Новая версия NIS2 включает несколько важных отличий, а именно:

требования директивы распространяются на еще большее количество отраслей, включая объекты критической инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения и финансов;

новые меры безопасности являются обязательными к исполнению и за их несоблюдение предусмотрены санкции;

введена обязательная отчетность (с установленными сроками) о серьезных киберугрозах для органов государственного управления с целью внедрения необходимых мер безопасности на национальном уровне;

ответственность за нарушение, как административная, так и финансовая, возлагается на руководство предприятия.

Требования соответствия NIS2 для европейских компаний

Более строгие требования по ИТ-безопасности для европейских предприятий включают наличие в компании менеджера по кибербезопасности (CISO) (в штате или на аутсорсе), регулярное обучение сотрудников, комплексные меры по безопасности, такие как: контроль доступа, двухфакторную (2FA) и многофакторную (MFA) аутентификацию, управление мобильными устройствами (MDM), применение защищенных виртуальных частных сетей (VPN), а также шифрование для защиты данных.

К тому же необходимо регулярно проверять уровень безопасности и проводить аудиты. Для обеспечения эффективности всех систем предприятия необходимо их мониторить и оценивать. Аудиты могут включать проверки ИТ-безопасности, соответствие требованиям GDPR и технологический аудит, что поможет поддерживать высокий уровень защиты.

Инструменты, такие как тестирование на проникновение (пентесты) и оценка безопасности PCI DSS, особенно важны для организаций, которые обрабатывают конфиденциальную информацию, включая платежные данные.

Что нужно знать украинскому бизнесу о NIS2?

Компании из ЕС, на которые распространяются требования NIS2 и которые являются их субъектами, при оценке безопасности своих цепочек поставок могут идентифицировать компании из Украины как критически важных партнеров и таких, от которых зависит непрерывность деятельности. Важно знать о своем "статусе" для партнеров из ЕС.

Райвис Бидиньш Консультанта по кибербезопасности компании Tet Дело в том, что тогда для продолжения сотрудничества компаниям из Украины нужно выполнять дополнительные требования по ИТ-безопасности. К примеру, это может включать регулярные проверки ИТ-безопасности, внесение изменений в договоры, а также строгий контроль над третьими сторонами, привлеченными к сотрудничеству.

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Несмотря на то, что непосредственно украинским компаниям не нужно будет выполнять все требования NIS2, все же при критически важном сотрудничестве украинскому бизнесу нужно быть готовым к дополнительным требованиям и повышению уровня ИТ-безопасности по запросу европейских партнеров.