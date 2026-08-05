Disney разрешит блогерам легально использовать фрагменты своих фильмов в TikTok

Disney открывает доступ к своим самым известным франшизам для авторов коротких видео. Новое сотрудничество с TikTok может существенно изменить то, как фанаты создают контент и взаимодействуют с популярными фильмами.

Компании Disney и TikTok объявили о партнерстве, которое позволит авторам контента легально использовать отрывки из фильмов и телесериалов Disney в своих видео. Сначала программа заработает в США, после чего ее постепенно расширят на другие страны. Об этом пишет BBC.

Что предусматривает новое соглашение?

В библиотеку войдут не только фильмы Disney, но и контент ее дочерних студий. Это означает, что авторы смогут использовать фрагменты таких популярных франшиз, как "Звездные войны", "История игрушек" и киновселенная Marvel.

Помимо TikTok, такие ролики также будут распространяться через Verts – собственную платформу Disney для коротких видео, которую компания запустила в США в марте 2026 года и планирует постепенно выводить на международные рынки.

До этого использования кадров из фильмов или сериалов без специального разрешения часто приводило к блокировке или удалению видео из-за нарушения авторских прав. Из-за этого фанатский контент, связанный с большими кинопремьерами, имел ограниченный охват, даже если пользовался популярностью среди аудитории.

Новое соглашение должно изменить ситуацию. Disney и TikTok заявили, что активность пользователей в социальных сетях, в частности создание фанатских видео, играет "все более важную роль" в современной индустрии развлечений.

По данным TikTok, только в течение прошлого года пользователи платформы публиковали в среднем 6,5 миллиона постов в день, связанных с кино и телевидением. Это демонстрирует масштаб интереса аудитории к такому формату контента.

Авторы получат дополнительные возможности

В рамках партнерства компании также создадут совместную программу поддержки авторов. Она предусматривает продвижение отдельных видео, созданных участниками, а также доступ к эксклюзивным мероприятиям Disney.

Такой шаг отражает более широкую тенденцию на рынке цифрового маркетинга. Большие бренды все активнее сотрудничают с блогерами и авторами контента, используя их для продвижения новых продуктов и медиапроектов.

При этом внимание уделяется не только самым популярным инфлюенсерам. Компании все чаще работают и с авторами небольших тематических сообществ, ведь хотя их аудитория может быть меньше, она, как правило, демонстрирует значительно более высокий уровень вовлеченности.

Подтверждением этому стал доклад Oxford Economics, опубликованный в прошлом году. В ней отмечалось, что авторы контента на YouTube принесут экономике Великобритании около 2,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году и обеспечат примерно 45 тысяч рабочих мест.

Соглашение с TikTok появилось после прекращения сотрудничества с OpenAI

Новое партнерство было объявлено через несколько месяцев после того, как Disney отказалась от другого масштабного проекта. Компания планировала заключить соглашение с OpenAI на сумму 1 миллиард долларов, которое должно было позволить использовать персонажей Disney в видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Однако в марте 2026 года эта договоренность была аннулирована после того, как OpenAI прекратила развитие сервиса генерации видео Sora, объяснив это решение изменением приоритетов компании. Комментируя новое сотрудничество, директор по маркетингу и бренду Disney Асад Аяз заявил: "Сегодня поклонники воспринимают наши истории совершенно по-новому".