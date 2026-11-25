Игорь Куц возглавляет отдел информационных технологий Тростянецкого городского совета и обучается по программе "Цифровая трансформация для общин" в CDTO Campus. В рамках обучения он вместе с командой работает над проектом "Безопасный общественный транспорт, безопасная община": планы предусматривают видеофиксацию в автобусах, которые ежедневно возят жителей 24 населенных пунктов.

Образовательная программа "Цифровая трансформация для общин" реализуется при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, сообщили 24 Каналу в CDTO Campus.

Община, пережившая оккупацию

Тростянецкая община расположена в Сумской области, в 35 километрах от границы с россией. В ее состав входят 38 населенных пунктов. Здесь проживает около 27 тысяч человек, почти 30% из них – в сельской местности. Тростянец был оккупирован 24 февраля 2022 года, а уже 25 марта его освободили. По оценке проекта RebuildUA, ущерб общины составляет примерно 104,2 миллиона долларов.

Отдел Игоря обеспечивает цифровую трансформацию городского совета и его структурных подразделений, занимаясь IT-инфраструктурой, программным обеспечением, кибербезопасностью и развитием электронных услуг для жителей.

Мы, по сути, "внутренний сервис" общины. Когда у нас все работает хорошо, этого никто не замечает, а когда нет, это сразу ощущают все,

– рассказывает он.

Почему пошел на программу

Игорь называет себя техническим специалистом, которому не хватало "рамки": как превратить отдельную идею в проект с обоснованием, бюджетом, рисками и показателями.

Цифровизацию в общинах часто начинают с закупки оборудования или программ, а нужно начинать с проблем людей,

– отмечает он.

Для приграничной общины, восстанавливающейся после оккупации, было важно еще и знать, где искать ресурсы. Поэтому он подавал заявку как ради знаний, так и ради возможности довести реальный проект до финансирования.

Что оказалось самым полезным

Самым полезным Игорь считает блок об искусственном интеллекте: от ИИ-грамотности и практических инструментов для документов и обращений до промптинга, ИИ-агентов, а также безопасности и этики внедрения. Для городского совета это особенно практично, ведь половина работы состоит из текстов: распоряжений, писем, ответов на обращения.

ИИ помогает составить черновик текста, структуру документа или перечень рисков, а я проверяю и исправляю. Это существенно сокращает время на подготовку документов, но окончательная ответственность и проверка остаются за мной,

– говорит Игорь.

Обучение изменило и подход к проектам. Участники учились мыслить по схеме "проблема, цель, результаты, критерии успеха".

Раньше идея "установить камеры в автобусах" звучала бы просто как закупка оборудования. После обучения она стала полноценным ответом на проблему: что именно не так, для кого, какие последствия, как мы поймем, что проблема решена,

– объясняет он.

Что дают офлайн-модули

"Онлайн-лекции дают знания, а офлайн-модули дают результат", – считает Игорь. Самым ценным форматом он называет межобщинный peer-review.

Когда твой проект разбирают коллеги из других регионов, ты вдруг видишь слабые места, которые сам не замечал,

– рассказывает он.

К тому же участники возвращаются домой с контактами людей, которым можно написать с вопросом.

Проект для пассажиров

В общине курсирует 12 автобусов по 18 маршрутам, которые охватывают 24 населенных пункта. Ежедневно ими пользуются около тысячи человек. Сейчас в автобусах нет средств фиксации, поэтому спорные ситуации, например, касающиеся соблюдения графика движения, сложно проверить: каждая сторона остается при своем мнении. В городской совет ежемесячно поступает около 30 обращений по поводу таких ситуаций.

Команда проекта планирует оборудовать все 12 автобусов системами видеонаблюдения: около 30 камер и мобильные Wi-Fi-роутеры. Это обеспечит фото- и видеофиксацию, а также возможность контроля перевозок в режиме реального времени. Кроме того, повысится прозрачность соблюдения графиков движения.

Главная польза – это чувство безопасности,

– подчеркивает Игорь.

Больше всего в этом нуждаются дети, пожилые люди, ВПЛ, ветераны, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Для Игоря это личное: "Тема для меня личная, потому что я и мои близкие пользуемся общественным транспортом", – говорит он. Пассажирский транспорт в Тростянце восстанавливали постепенно: в первые месяцы после освобождения он не работал, а большинство автобусов было уничтожено или сильно повреждено. Потребовалось время, чтобы отремонтировать то, что осталось, а затем привлечь автобусы, переданные общине международными партнерами на безвозмездной основе.

Общий бюджет проекта составляет 450 тысяч гривен в рамках грантовых средств. Над проектом работают Игорь Куц, Владислав Овчаренко, специалист по управлению проектами и международной деятельности Тростянецкого городского совета, и Юрий Винниченко, представитель коммунального предприятия "Тростянецпастранс".

Вызовы войны

Главным вызовом Игорь называет безопасность. Община находится в 35 километрах от границы, поэтому обстрелы и перебои с электричеством и связью могут остановить любой сервис. Поэтому в проекте военный риск назван первым. Для сотрудников разработан план действий на случай обстрелов: приоритетом является жизнь людей, а не оборудование.

Другие вызовы: восстановление жилья, больницы и вокзала, с которым цифровизация конкурирует за ограниченные средства, а также нехватка цифровых специалистов в небольшой общине и разрыв между городом и селом. Поэтому в проекте предусмотрена отдельная информационная кампания.

Совет коллегам

Вы приходите с конкретной проблемой своей общины, а уходите с готовым проектом: с описанием проблемы, планом реализации, бюджетом, показателями и презентацией для доноров,

– говорит Игорь.

Нагрузка реальная: занятия проходят вечером, к этому добавляется работа над проектом, но есть поддержка наставников. "После программы вы знакомы с людьми в десятках общин, и это порой ценнее любого модуля", – добавляет он. А тем, кто сомневается в своем опыте, он советует помнить: отбор ориентирован на специалистов местного самоуправления, в том числе и на тех, кто имеет небольшой опыт в этой сфере. "Главное – желание что-то изменить в своей общине".

Программа "Партнерство за сильную Украину" – это многосторонняя донорская инициатива, которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Цель программы – укрепление устойчивости Украины в условиях российской агрессии путем оказания критически важной поддержки общинам в сотрудничестве с украинскими органами государственной власти, гражданским обществом, СМИ и частным сектором.