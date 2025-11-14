Генетический портрет диктатора: ученые исследовали ДНК Гитлера и нашли в нем следы болезни

Международная команда ученых и историков провела анализ ДНК, полученной из образца крови на фрагменте ткани с дивана, где Адольф Гитлер совершил самоубийство в 1945 году. Исследование, представленное в документальном фильме британского канала Channel 4, имело целью создать "генетический портрет" диктатора.

Результаты выявили вероятное генетическое расстройство и высокие показатели склонности к ряду психических состояний. Они также опровергли древний миф о его семейном происхождении, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Смотрите также Самое полезное исследование: ученые поняли, как надо резать лук, чтобы не плакать

Какие генетические особенности обнаружили у Гитлера?

Одним из важнейших выводов исследования стало подтверждение того, что кровь на диване действительно принадлежит Адольфу Гитлеру. Много лет в мире "гуляют" теории заговора о том, что он на самом деле не застрелился, а сбежал в Аргентину, приказав сжечь тела подставных лиц под видом своего и Евы Браун. Анализ генетического материала совпал с данными родственника Гитлера мужского пола.

Еще одним выводом является то, что Гитлер, вероятнее всего, страдал на синдромом Каллмана. Это состояние является генетическим расстройством, которое влияет на половое развитие. Отмечается, что синдром Каллмана часто приводит к низкому уровню тестостерона, неопущенных яичек и может быть причиной микропениса.

Историк Алекс Кей, который участвовал в проекте, отметил, что это открытие, возможно, дает ответ на многолетние подозрения относительно сексуального развития Гитлера. Он говорит, что этот синдром может объяснить, почему диктатор чувствовал себя некомфортно рядом с женщинами и почему, вероятно, никогда не вступал в интимные отношения.

Никто так и не смог объяснить, почему Гитлер в течение всей своей жизни чувствовал себя так некомфортно в присутствии женщин и почему, вероятно, никогда не вступал с ними в интимные отношения,

– отметил Алекс Кей из Потсдамского университета.

Кроме того, тестирование показало, что геном Гитлера имеет "очень высокие" показатели склонности к аутизму, шизофрении и биполярного расстройства, попадая в верхний один процент популяции по этим показателям. Было также выявлено оценку выше средней для синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Стоит заметить, что наличие этих признаков не является клиническим диагнозом, ведь склонность не означает обязательные проявления. Критерии диагностики этих психических состояний не включают генетические данные. Некоторые критики, например Майкл Ле Пейдж, утверждают, что выводы о генетической предрасположенности могут быть обманчивыми, и что такие факторы, как жестокое обращение и пренебрежение со стороны его отца-алкоголика, являются гораздо более релевантными для понимания его гнева и ненависти. Сама исследовательская команда отметила, что обнаруженные состояния никак не могут объяснить или оправдать расистскую политику или военную агрессию Гитлера.

Интересный вывод сделала генетик Тури Кинг, которая работала над проектом. Она обратила внимание на определенную иронию. Политика евгеники, которую продвигал Гитлер, была направлена на уничтожение людей с определенными генетическими особенностями. Но если бы диктатор имел возможность пересмотреть собственную ДНК, он бы, почти наверняка, отправил себя в газовые камеры.

Происхождение Адольфа Гитлера

Полученные ДНК-данные также позволили опровергнуть распространенный миф о возможном еврейском происхождении Гитлера. Согласно слухам, его бабушка могла забеременеть от еврейского работодателя. Однако анализ ДНК показал, что данные Y-хромосомы Гитлера совпадают с ДНК его родственника по мужской линии, что делает невозможным наличие еврейского происхождения через внешнюю связь.