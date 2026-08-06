Dolby Vision 2 официально дебютировал на телевизорах – какие модели получат обновление первыми

Компания Dolby официально запустила новое поколение своего HDR-формата. Первыми Dolby Vision 2 поддержат телевизоры Hisense, причем обновление улучшит качество не только нового контента, но и уже имеющихся фильмов и сериалов.

Компания Dolby официально приступила к внедрению Dolby Vision 2 – нового поколения одного из самых популярных HDR-форматов для телевизоров. Первыми эту технологию получат отдельные модели Hisense, а впоследствии обновление станет доступно и для телевизоров других производителей. Об этом пишет Techradar.

Что меняет Dolby Vision 2 для телевизоров?

Компания сообщила, что прошивка уже начала распространяться среди владельцев совместимых телевизоров Hisense в Северной Америке, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Полное развертывание обновления займет несколько недель.

При этом новая версия HDR улучшает не только контент, специально созданный для Dolby Vision 2. По словам Dolby, обновленный механизм обработки изображения обеспечит ощутимое улучшение и для всех имеющихся фильмов и сериалов в формате Dolby Vision первого поколения.

В компании отмечают, что такой контент "будет выглядеть более захватывающе и реалистично, обеспечивая значительное и мгновенное улучшение качества изображения".

Какие телевизоры Hisense получат обновление

На первом этапе Dolby Vision 2 станет доступен для телевизоров Hisense 2026 модельного года, работающих под управлением Google TV или VIDAA OS.

Первыми обновление получат:

Hisense UX;

Hisense UR9;

Hisense UR8;

Hisense U7 для рынка США;

Hisense U7 Pro для Европы и других регионов.

Все эти модели получат версию Dolby Vision 2 Max.

Dolby пока не назвала полный список других совместимых телевизоров. Компания поясняет, что поддержка новой технологии зависит от используемого процессора. На сегодняшний день основной платформой является MediaTek Pentonic 800, однако в ближайшее время ожидается появление новых чипов с поддержкой Dolby Vision 2.

В то же время уже подтверждено, что до конца года обновление также получат отдельные модели TCL и телевизоры Philips для европейского рынка. Конкретные сроки их обновления пока не раскрываются.

Одной из главных особенностей Dolby Vision 2 стала поддержка Content Intelligence. Эта технология позволяет создателям контента добавлять для каждой сцены специальные инструкции, которые помогают телевизору еще точнее адаптировать изображение под замысел режиссера. Кроме того, пользователи получают отдельный ползунок интенсивности Dolby Vision, что позволяет настроить эффект HDR в соответствии с личными предпочтениями или условиями освещения в комнате.

Для телевизоров премиум-класса Dolby Vision 2 Max предусматривает еще две эксклюзивные функции.

Первая – Authentic Motion. Она призвана сделать движения на экране более кинематографичными, одновременно уменьшая нежелательное дрожание кадра и так называемый "эффект мыльной оперы", который часто возникает из-за чрезмерного сглаживания движения.

Вторая – Light Sense 2. Она анализирует освещение помещения и автоматически корректирует параметры изображения, чтобы темные сцены оставались хорошо различимыми даже в ярко освещенной комнате.

Где уже доступен новый формат

Вместе с появлением Dolby Vision 2 расширяется и поддержка нового формата среди стриминговых сервисов.

В США первой большой платформой стала Peacock. Также поддержку Dolby Vision 2 подтвердил китайский видеосервис iQIYI.

Ожидается, что список сервисов с поддержкой нового HDR-формата будет постепенно увеличиваться. Конкуренция между HDR-форматами усиливается

Запуск Dolby Vision 2 состоялся всего через несколько дней после того, как Samsung объявила о появлении поддержки конкурирующего формата HDR10+ Advanced в сервисе Prime Video.

Обе технологии используют динамические HDR-метаданные для улучшения качества изображения, однако производители продолжают активно развивать собственные экосистемы. Именно поэтому в ближайшее время борьба между Dolby Vision 2 и HDR10+ Advanced может стать одним из ключевых направлений развития современных телевизоров и стриминговых платформ.