Средневековый кемпер: в Казахстане нашли старинный дом на колесах

Археологи на северо-востоке Казахстана совершили сенсационное открытие, обнаружив деревянное жилье на колесах периода Кимакского каганата. Эта находка дает редкую возможность собственными глазами увидеть, как путешествовали и демонстрировали свой статус древние кочевники евразийской степи.

Технологии комфорта в дикой степи

Уникальную конструкцию нашли в погребальном комплексе Байдала, расположенном в сельском округе Кенжеколь вблизи города Павлодар. Структура представляет собой массивную деревянную телегу, на которой установлен каркас, похожий на традиционную казахскую юрту. До сих пор подобные мобильные жилища описывали преимущественно в исторических текстах или схематических рисунках, однако сохранившихся реальных образцов ученые не имели, пишет Arkeonews.

Эта находка не имеет известных археологических параллелей ни в Казахстане, ни в любой другой области широкой степи,

– прокомментировали открытие представители Павлодарской региональной власти.

Рядом с мобильным домом исследователи обнаружили немало артефактов: деревянное седло, стремена, лошадиные удила, детали оружия, ювелирные изделия и шелковые ткани. Все эти вещи свидетельствуют о высоком уровне мастерства, развитии коневодства и наличии торговых связей на больших расстояниях.



Находки, сделанные рядом с юртой на колесах / Фото прессслужбы Акима Павлодарской области/Правительство Казахстана

Особую ценность имеют именно сохранность дерева и текстиля, ведь органические материалы, как правило, быстро разрушаются в земле. Эта находка опровергает старый миф о том, что кочевники только разбирали и собирали свои палатки во время каждой остановки.

Путь к утраченной столице

Мобильные дома были практическим решением для элитных семей и политических лидеров, чья жизнь зависела от сезонных миграций. В отличие от обычных повозок для перевозки пожитков, это транспортное средство служило полноценным жильем. Его конструкция повторяет принципы юрты: легкий деревянный каркас, выдерживающий сильные степные ветры и резкие перепады температур.

Деревянная конструкция настолько хорошо сохранилась, что мы можем детально изучить принципы инженерии мобильных домов того времени,

– заявили в официальном сообщении представители исследовательской группы.

Археологи предполагают, что регион Павлодара мог быть местом расположения Имакии – утраченной столицы Кимакского каганата. Арабские и персидские географы X века описывали этот город как важный пункт на караванных путях, соединявших реку Иртыш с Центральной Азией и Волгой. Хотя одно захоронение не может точно указать на место столицы, богатство находок подтверждает, что здесь жили очень влиятельные люди.



Находки, сделанные рядом с юртой на колесах / Фото прессслужбы Акима Павлодарской области/Правительство Казахстана

Кто такие кимаки?

Кимакский каганат возник как мощная политическая сила в конце IX – начале X века. Его территория охватывала значительные части современного Казахстана и Алтая. Сначала это была конфедерация из семи племен, среди которых были татары и кипчаки, а впоследствии их количество выросло до двенадцати.

Общество кимаков не было исключительно кочевым: люди строили поселения, развивали ремесла, имели собственную письменность и активную торговлю.



Находка, сделанная рядом с юртой на колесах / Фото прессслужбы Акима Павлодарской области/Правительство Казахстана

Государство начало ослабевать в начале XI века из-за внутренних распрей и роста независимости кипчаков.

Нынешние раскопки в Байдале преследуют цель не только исследовать быт кимаков, но и создать на этом месте музейный комплекс. На август и сентябрь ученые запланировали открытие центрального захоронения кургана, где обнаружили жертвенные кости животных.