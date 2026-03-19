На дне турецкого водохранилища нашли руины сооружений возрастом 2400 лет

Район Эиль в провинции Диярбакыр долгое время считался перекрестком цивилизаций, где каждый камень имеет свою историю. Однако самые интересные находки последних лет оказались не на поверхности, а глубоко под водой. Во время плановых погружений в местном водохранилище специалисты наткнулись на удивительно сохранившиеся объекты, которые десятилетиями были скрыты от человеческих глаз.

Эиль, расположен примерно в 52 километрах от центра города Диярбакыр, на протяжении тысячелетий служил колыбелью для многочисленных культур. История этого региона охватывает огромный временной промежуток – от периода Хурри-Митанни до ассирийского, урартского, мидийского, персидского, римского и византийского правления. После 639 года нашей эры эта территория перешла под исламский суверенитет, что добавило новых слоев к ее богатой культурной мозаике. Однако значительная часть этого наследия оказалась под водой после завершения строительства плотины Дикле, пишет Arkeonews.

Смотрите также В древней гробнице нашли предмет из другого времени, и никто не знает, как он там оказался

Сооружение дамбы началось еще в 1986 году и завершилось в 1997 году, когда чашу водохранилища начали заполнять водой. Хотя водоем стал критически важным источником питьевой и технической воды для региона, он одновременно поглотил целые кварталы и многочисленные памятники. В частности, под воду ушли районы Текке и Хаджиян.

Перед затоплением власти успели спасти наиболее значимые религиозные объекты – гробницы пророков Зулькифля и Эльясы, которые в 1995 году перенесли на безопасную высоту холма Небе Харун. Однако многие другие сооружения остались на своих местах и были затоплены.



Руины древнего города на дне водохранилища / Фото Komutanlığı Sualtı Arama



Недавно команды подводного поиска и спасения (SAK) провинциального командования жандармерии во время тренировочных погружений задокументировали состояние этих объектов. Некоторые фото опубликовали на сайте TRT Haber.

На кадрах, снятых водолазами, видно древние скальные гробницы, мечеть, медресе (мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней школы и духовной семинарии) и кладбища, принадлежавших к разным эпохам, пишет турецкое издание Yenisafak.



Руины древнего города на дне водохранилища / Фото Komutanlığı Sualtı Arama



На дне также покоится византийский хамам Деран, который когда-то располагался между замком и гробницами пророков. Особое внимание привлекли руины медресе Джаферие, также известного как медресе Лала Касима, построенного беями Эиля в османский период.



Руины древнего города на дне водохранилища / Фото Komutanlığı Sualtı Arama



Профессор Ирфан Йилдиз из Университета Дикле, отмечает, что эти памятники возрастом примерно 2400 лет демонстрируют невероятную устойчивость. Несмотря на длительное пребывание в водной среде, они сохранили свою целостность и четкие контуры. В засушливые годы, когда уровень воды в водохранилище падает, силуэты этих древних зданий становятся заметными с поверхности, напоминая о затопленном величии прошлого.

Специалисты подчеркивают, что территория вокруг водохранилища имеет колоссальный потенциал для развития подводной археологии в Турции. Систематические исследования этих объектов могли бы открыть новые факты о жизни древних цивилизаций Ближнего Востока и привлечь внимание туристов к культурному наследию региона. Нынешние находки стали лишь началом нового этапа изучения истории, которая буквально оказалась на глубине.