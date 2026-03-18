Как античная скульптура оказалась в изолированном захоронении за тысячи километров от Рима?

История этого открытия началась в штате Мехико, примерно в 65 километрах к северо-западу от столицы, в доиспанском поселении Текасик-Калистлахуака. Мексиканский археолог Хосе Гарсия Пайон во время исследования пирамидальной структуры обнаружил погребальную камеру, которая была надежно запечатана тремя слоями пола, сохранившихся в идеальном состоянии, пишет Arkeonews.

Среди ритуальных даров, которые включали золотые украшения, медные изделия, бирюзу, горный хрусталь, изделия из кости и раковин, а также керамику, лежал объект, который ошеломил исследователей – маленькая терракотовая голова бородатого мужчины с выразительными европейскими чертами лица.



Римское лицо в ацтекской пирамиде / Фото Ancient Origins

Стилистический анализ артефакта указывает на его явное средиземноморское происхождение. Эксперты по классической археологии, в частности Эрнст Берингер и бывший директор Немецкого археологического института в Риме Бернард Андреае, подтвердили, что голова является римским произведением искусства.

Андреае отмечал, что прическа и форма бороды соответствуют моде периода династии Северов, а именно 193 – 235 годам нашей эры.

Однако само захоронение, где нашли голову, датируется значительно более поздним временем – периодом между 1476 и 1510 годами нашей эры, незадолго до появления испанцев в Мексике.

Для проверки подлинности объекта в 1995 году в Гейдельбергском университете было проведено термолюминесцентное датирование. Результаты показали, что артефакт был изготовлен в диапазоне от девятого века до нашей эры до середины тринадцатого века нашей эры. Это фактически исключает возможность того, что голова была изготовлена в колониальную эпоху, говорится в исследовании Кембриджского университета.

Несмотря на это, огромный временной разрыв в более тысячи лет между датой изготовления головы и временем формирования захоронения вызывает серьезные дискуссии в научном сообществе. И вовсе не потому, что такое положение дел вроде бы нелогично, ведь голова сделана раньше гробницы, а не наоборот. Проблема в том, как предмет попал на эту территорию до того, как состоялся первый подтвержденный контакт между континентами.

Как голова там оказалась?

Одной из популярных версий является предположение, что находка может быть шуткой студентов археолога. Выдвигалась гипотеза, что студент Уго Моэдано мог подбросить голову во время раскопок, чтобы разыграть Пайона.

Однако Ромео Христов, который исследовал это дело, выяснил, что сын археолога отрицает такую возможность, утверждая, что Моэдано вообще не присутствовал на раскопках. Кроме того, если бы захоронение было нарушено для подбрасывания фальшивки, золотые предметы внутри вряд ли остались бы нетронутыми.

Другая теория предполагает возможность случайного контакта через океан. Находка римской торговой точки на острове Лансароте (Канарский архипелаг), датируемая периодом от первого века нашей эры до третьего века нашей эры, свидетельствует об активных морских путешествиях римлян. Вероятно, какое-то судно могло попасть в течение и быть отнесенным к берегам Америки. Даже если это была единичная катастрофа, уцелевшие люди или остатки корабля могли стать источником необычных предметов, которые впоследствии попадали вглубь материка через торговые пути местных народов.

Несмотря на скептицизм некоторых ученых, таких как Майкл Смит, который указывает на недостаточно подробную документацию раскопок, авторы исследования поселения Текасик-Калистлахуака настаивают на надежности археологического контекста. Работа Хосе Гарсии Пайона, хоть и имеет определенные недостатки в каталогизации, была проведена профессионально.

Пока историки ищут окончательные доказательства, римская голова остается одним из самых загадочных свидетельств того, что история трансокеанских связей может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее.