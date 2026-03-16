Как древняя катастрофа помогла реконструировать технологию ткачества?

Поселение Кабезо Редондо, расположено вблизи современного Аликанте, было основано примерно в 2100 году до нашей эры и процветало в течение тысячелетия. Это был богатый город, о чем свидетельствуют находки ювелирных изделий из золота и серебра, слоновой кости, стеклянного ожерелья и экзотических морских ракушек, пишет Phys.org.

Однако самой ценной находкой для науки оказался объект, переживший масштабный пожар. По оценкам, он произошел где-то между 1507 и 1428 годами до нашей эры. Огонь разрушил весь дом, но обвалившаяся крыша,, надежно законсервировала под собой предметы повседневного обихода, что позволило им сохраниться до нашего времени.

Среди руин исследователи обнаружили остатки вертикального ткацкого станка, конструкция которого состояла из деревянных балок, глиняных утяжелителей и веревок из растительного волокна. Это уникальный случай, ведь органические материалы, такие как дерево и текстиль, чрезвычайно редко сохраняются в археологических слоях.



Так выглядел ткацкий станок тогда, когда его использовали / Изображение Ricardo Basso

Анализ показал, что каркас станка был изготовлен из местной алепской сони, говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Antiquity. Ученые идентифицировали вертикальную стойку длиной более 1 метра и меньшие поперечные балки. Для крепления элементов конструкции использовали плетеные веревки из травы эспарто, фрагменты которой нашли непосредственно на древесине.

Особое внимание ученых привлекли 49 глиняных утяжелителей цилиндрической формы. Они были расположены группами, что позволило предположить, как именно нити основы крепились к станку. Интересно, что все они имели массу около 200 граммов, отмечает Science, что значительно меньше стандартных образцов того периода, которые обычно весили от 400 до 900 граммов.

Такая легкость инструментов указывает на технический сдвиг в производстве: вероятно, мастера переходили от грубого льняного полотна к работе с деликатной овечьей шерстью. Тонкие шерстяные нити требовали меньшего натяжения, чтобы не оборваться во время работы.



Утяжелители / Фото Ricardo E. Basso Rial и другие авторы/Antiquity

Исследователи предполагают, что на таком станке можно было изготавливать не только простое полотняное переплетение, но и сложные ткани, такие как саржа. Если утяжелители размещали в четыре ряда, это позволяло создавать плотный и эластичный текстиль с диагональным узором. Это свидетельствует о высоком уровне инженерного мышления древних ткачей, которые точно рассчитывали необходимый вес для каждой нити.



Остатки древнего ткацкого станка / Фото Ricardo E. Basso Rial и другие авторы/Antiquity



Остатки древнего ткацкого станка / Фото Ricardo E. Basso Rial и другие авторы/Antiquity

Производство тканей в Кабезо Редондо было частью ежедневной домашней жизни. О важной роли этого дела свидетельствуют даже физические особенности жительниц поселка: на передних зубах женщин, похороненных в домах, обнаружили характерные следы. Это следствие многолетней привычки перекусывать нити и придерживать волокна зубами во время работы.

Ткацкий станок нашли на открытой платформе размером 4,20 на 1,80 метра, которая, вероятно, служила общим пространством для нескольких домохозяйств. Это указывает на кооперацию между соседями, которые вместе занимались прядением и ткачеством.



Схема поселения. Красная точка указывает на место находки / Фото Ricardo E. Basso Rial и другие авторы/Antiquity