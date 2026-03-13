Благодаря современному лабораторному анализу удалось установить истинную природу этого минерала. Он оказался смертельно опасным для человека, пишет Live Science.

Смотрите также Кто-то оплатил проезд в транспорте старинной монетой возрастом 2000 лет

Что нашли в скифской могиле?

Некрополь Красный Маяк, расположен в Херсонской области, является частью большого археологического комплекса, принадлежавшего поздним скифам. Эта культура развивалась на южных территориях Украины в период со второго века до нашей эры до середины третьего века нашей эры.



Здесь нашли могилы / Изображение Елены Дзнеладзе и других авторов

Памятник исследуют уже много десятилетий, начиная с первых раскопок Александра Бодянского в 1975 году. За все время археологи открыли 177 могил, но особое внимание привлекло захоронение под номером 155.

Это сооружение имеет форму катакомбы с входной ямой размером 1,45 на 1,1 метра, которая ведет к прямоугольной камере с закругленными углами. Планировка всей структуры напоминает букву "L". Внутри нашли останки двух женщин, которых похоронили не одновременно.

Первой в склепе почила женщина в возрасте 35 – 45 лет. Позже вход в камеру, закрыт небольшим камнем, снова открыли, чтобы поместить туда тело младшей женщины, которой было от 18 до 20 лет.



План могилы, фото тел и находок / Изображение Елены Дзнеладзе и других авторов

Именно возле черепа и грудной клетки старшей женщины археологи заметили три комка интенсивно-красного пигмента. Хотя подобные находки случались в этом некрополе с 2011 года, ранее их обычно идентифицировали визуально как охру или реальгар.

Однако команда украинских и польских ученых решила провести тщательный анализ вещества с помощью цифрового микроскопа, сканирующей электронной микроскопии (SEM-EDS) и рентгеновской дифракции.



Таинственное вещество, найдено в могиле / Фото А. Курзавской

Результаты оказались сенсационными: пигмент оказался киноварью – минеральной формой сульфида ртути. Это первое научное подтверждение использования этого минерала поздними скифами. Анализ показал, что вещество состоит из мелких частиц с острыми краями диаметром до 20 микрометров, которые покрывают тонким слоем осадок из кварца, микроклина и кальцита.

Киноварь является чрезвычайно токсичным веществом. В давние времена постоянный контакт с ним вызывал отравление ртутью, что приводило к тремору, проблем с дыханием и даже смерти, особенно если минерал нагревали.

Однако скифы, вероятно, не осознавали этой угрозы. Ученые предполагают, что пигмент мог иметь несколько функций:

Во-первых, его могли использовать как косметическое средство – своеобразные румяна, подчеркивающие статус женщины.

Во-вторых, киноварь могла играть ритуальную роль, символизируя жизнь или обеспечивая магическую защиту умершим.



Могила двух женщин, похороненных в разное время / Фото B. Polit

Еще одна интересная гипотеза касается бактерицидных свойств сульфида ртути. Поскольку скифские крипты могли использоваться в течение 50 лет, периодически открываясь для новых захоронений, токсичный минерал мог служить средством для замедления разложения тел и очистки пространства от бактерий.

То, что киноварь находят исключительно в женских могилах, подкрепляет версию о ее принадлежности к специфическому набору женских вещей, куда также входили бусы, серьги из медного сплава и специальные сундучки для хранения красок.



Находки, сделанные в могилах / Изображения Елены Дзнеладзе и других авторов

Происхождение этого минерала остается предметом дальнейших исследований. Хотя залежи киновари существуют в южной и восточной частях Украины, ученым еще предстоит установить, были ли они источником сырья для жителей Красного Маяка.

Это открытие, результаты которого обнародовали в журнале Antiquity, который принадлежит к Cambridge University Press, подчеркивает важность лабораторных методов в археологии, ведь без них много уникальных фактов о жизни древних народов оставались бы лишь предположениями.