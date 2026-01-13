Статуя из античности породила теории заговора о путешествиях во времени

В соцсетях снова распространяется теория заговора вокруг древнегреческой статуи, которую некоторые считают изображением женщины с ноутбуком. Сторонники этой идеи говорят о путешествиях во времени, но историки и археологи объясняют, что на самом деле показано на артефакте, созданном около 100 года до нашей эры.

Причиной новой волны обсуждений стала надгробная скульптура под названием "Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant", которая экспонируется в музее Дж. Пола Гетти в Малибу, штат Калифорния. Она датируется примерно 100 годом до нашей эры и служила погребальным памятником. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Greek Report.

Смотрите также Археологи в Пакистане обнаружили 2000-летние монеты: что они "рассказали"

Действительно ли на статуе изображен ноутбук?

На рельефе изображена женщина, сидящая на кресле, а перед ней стоит служанка с тонким сложным предметом в руках. Хозяйка касается верхней части этого объекта и смотрит на него. Именно эта сцена стала основанием для предположений, что перед нами якобы древний ноутбук или портативное устройство.

Участники теорий заговора утверждают, что предмет напоминает современный компьютер, а отверстия сбоку интерпретируют как USB-порты. Пользователи Reddit предполагают, что статуя показывает удивительный объект, который очень похож на современный ноутбук или электронный гаджет.

Авторы таких теорий отвергают более приземленные объяснения, настаивая, что основа предмета слишком плоская для сундучка с украшениями. Подобные утверждения появляются не впервые. Еще в 2016 году британские медиа уже поднимали вопрос, не является ли эта скульптура доказательством вмешательства путешественника во времени.

Специалисты же имеют совсем другое мнение. Археолог Кристина Киллгроув в 2016 году объясняла, что это типичный погребальный рельеф, который показывает умершего человека в повседневной сцене. По ее словам, такие стелы часто вырезали в рельефе и раскрашивали, хотя краска почти никогда не сохраняется.

Она отмечает, что сцена с богатой женщиной и служанкой является распространенным мотивом. Это символизировало статус семьи и желание сохранить социальное положение умершей даже после смерти. Предмет в руках служанки, по словам исследовательницы, мог быть восковой табличкой для письма, шкатулкой для украшений или другим бытовым контейнером.

Отверстия сбоку, которые сторонники заговоров называют портами, могли служить для крепления деревянных деталей, которые со временем сгнили. Также не исключено, что эти отверстия появились во время более поздней переделки или копирования скульптуры. Часть элементов стелы утрачена, поэтому такая версия выглядит вполне вероятной.

Какой уникальный клад обнаружили в Британии?

В Западном Норфолке, что в Британии, археологи наткнулись на чрезвычайную находку – древнюю боевую сурму, возраст которой достигает двух тысяч лет. Этот редкий артефакт, известный как карникс, мог принадлежать кельтским воинам, сражавшимся против римских захватчиков под предводительством легендарной королевы Боудикки.

Во время подготовки площадки под строительство жилья исследователи из компании Pre-Construct Archaeology изъяли из земли уникальный набор артефактов. Главной находкой стал карникс – бронзовый духовой инструмент характерной вертикальной формы, завершающийся раструбом в виде головы животного, например, кабана. В составе клада также обнаружили военный штандарт с головой вепря, пять декоративных накладок для центров щитов и другие изделия из металла.