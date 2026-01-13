Статуя з античності породила теорії змови про подорожі в часі

У соцмережах знову поширюється теорія змови навколо давньогрецької статуї, яку дехто вважає зображенням жінки з ноутбуком. Прихильники цієї ідеї говорять про подорожі в часі, але історики та археологи пояснюють, що насправді показано на артефакті, створеному близько 100 року до нашої ери.

Причиною нової хвилі обговорень стала надгробна скульптура під назвою "Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant", яка експонується в музеї Дж. Пола Гетті в Малібу, штат Каліфорнія. Вона датується приблизно 100 роком до нашої ери та слугувала поховальним пам'ятником. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Greek Report.

Чи справді на статуї зображений ноутбук?

На рельєфі зображена жінка, що сидить на кріслі, а перед нею стоїть служниця з тонким складним предметом у руках. Господиня торкається верхньої частини цього об'єкта та дивиться на нього. Саме ця сцена стала підставою для припущень, що перед нами нібито давній ноутбук або портативний пристрій.

Учасники теорій змови стверджують, що предмет нагадує сучасний комп'ютер, а отвори збоку інтерпретують як USB-порти. Користувачі Reddit припускають, що статуя показує дивовижний об'єкт, який дуже схожий на сучасний ноутбук чи електронний гаджет.

Автори таких теорій відкидають більш приземлені пояснення, наполягаючи, що основа предмета надто пласка для скриньки з прикрасами. Подібні твердження з'являються не вперше. Ще у 2016 році британські медіа вже піднімали питання, чи не є ця скульптура доказом втручання мандрівника в часі.

Фахівці ж мають зовсім іншу думку. Археологиня Крістіна Кіллґроув у 2016 році пояснювала, що це типовий поховальний рельєф, який показує померлу людину в повсякденній сцені. За її словами, такі стели часто вирізали у рельєфі та розфарбовували, хоча фарба майже ніколи не зберігається.

Вона зазначає, що сцена з заможною жінкою та служницею є поширеним мотивом. Це символізувало статус родини та бажання зберегти соціальне становище померлої навіть після смерті. Предмет у руках служниці, за словами дослідниці, міг бути восковою табличкою для письма, скринькою для прикрас або іншим побутовим контейнером.

Отвори збоку, які прихильники змов називають портами, могли слугувати для кріплення дерев'яних деталей, що з часом згнили. Також не виключено, що ці отвори з'явилися під час пізнішої переробки або копіювання скульптури. Частина елементів стели втрачена, тому така версія виглядає цілком імовірною.

Який унікальний скарб вявили у Британії?

У Західному Норфолку, що в Британії, археологи натрапили на надзвичайну знахідку – стародавню бойову сурму, вік якої сягає двох тисяч років. Цей рідкісний артефакт, відомий як карнікс, міг належати кельтським воїнам, що билися проти римських загарбників під проводом легендарної королеви Боудікки.

Під час підготовки майданчика під будівництво житла дослідники з компанії Pre-Construct Archaeology вилучили із землі унікальний набір артефактів. Головною знахідкою став карнікс – бронзовий духовий інструмент характерної вертикальної форми, що завершується розтрубом у вигляді голови тварини, наприклад, кабана. У складі скарбу також виявили військовий штандарт із головою вепра, п'ять декоративних накладок для центрів щитів та інші вироби з металу.