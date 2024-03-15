Ученые раскопали старейший окаменелый лес, который демонстрирует первобытные ландшафты Земли

Ученые из Кембриджского и Кардиффского университетов сделали революционное открытие - раскопали окаменелые остатки, как считают, старейшего в мире леса, возраст которого достигает 390 миллионов лет.

Найденные вдоль песчаниковых скал на юго-западе Англии, эти окаменелости открывают редкое окно в Девонский период – время, когда появились первые наземные животные, а растения начали размножаться семенами.

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Прото-деревья

Древний лес состоял из деревьев каламофитонов, которые напоминали гигантские 13-футовые чертополохи с полыми многоростковыми стволами. Эти своеобразные структуры росли, пока не распадались на части, что интриговало исследователей и существенно отличало их от современных лесов.



Окаменелости древнейших лесов планеты / Фото CAMBRIDGE

Плотное расположение этих деревьев оставило значительный след на ландшафте. Без подлеска или травы опавшие ветви из каламофитона способствовали накоплению осадка, влияя на течение древних рек и изменяя взаимодействие между водой и сушей.

Это был довольно странный лес – не похожий ни на один лес, который можно увидеть сегодня. Там не было ни одного подлеска, о котором можно было бы говорить, и трава еще не появилась, но было много веток, сброшенных этими плотно упакованными деревьями, что имело большое влияние на ландшафт,

– сказал профессор Кембриджского университета по наукам о Земле и первый автор статьи Нил Дэвис.

Окно в Девонский период

Это открытие не только проливает свет на характеристики древнейших лесов, но и на их роль в формировании геологической и экологической истории Земли. Поскольку Девонский период был ключевым для жизни на Земле, понимание этих лесов помогает нам понять фундаментальные изменения, произошедшие в эту эпоху.