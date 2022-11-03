Китайские ученые обнаружили окаменелости первых животных со скелетом: как они выглядели

В Китае найдено окаменелости старше 500 миллионов лет с сохраненными мягкими тканями, кишечником и ротовым аппаратом. Уникальная находка рассказала, как выглядели первые животные со скелетом.

Исключительно хорошо сохранена окаменелость, обнаруженная в провинции Юньнань в Китае. Она проливает свет на многовековую загадку эволюции жизни на Земле.

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О чем узнали ученые

Первые животные с жестким скелетом внезапно появляются в летописи окаменелостей около 550-520 миллионов лет назад во время Кембрийского взрыва. Многие из них представляют собой простые полые трубки длиной от нескольких миллиметров до многих сантиметров. Однако как действительно выглядели эти животные, было почти неизвестно, потому что от них не сохранились мягкие ткани. Новая находка окаменелостей в возрасте 514 миллионов лет – это четыре примера Gangtoucunia aspera с неповрежденными мягкими тканями, включая кишечник и ротовой аппарат.



Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang

Как объясняют исследователи, у этого вида был рот, вокруг которого росли гладкие неразветвленные щупальца длиной около 5 миллиметров.

По всей вероятности, они использовались, чтобы ужалить и поймать добычу, например, мелких членистоногих.

Окаменелости также показывают, что Gangtoucunia имела кишечник, открытый только с одного конца – животное опорожнялось оттуда, куда ело. Этот кишечник разделен на внутренние полости, заполняющие трубку по всей длине.

С наружной стороны Gangtoucunia была гладкой, а жила она, прикрепившись к поверхности.

Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang



Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang

Некоторые из этих черт можно встретить и сегодня – у медуз, анемонов и близких родственников книдарий.

Исследование показывает, что Gangtoucunia была одним из первых животных, кто построил жесткий скелет. Трубка этого простого существа была сделана из фосфата кальция, твердого минерала, из которого состоят наши зубы и кости.