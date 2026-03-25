В Тибете нашли следы возрастом более 200 тысяч лет – ученые не могут объяснить, кто их оставил

На Тибетском плато еще в 2021 году обнаружили необычные отпечатки рук и ног, которые могли появиться более 160 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что эти следы не случайность, а преднамеренное действие, которое может свидетельствовать об очень ранних проявлениях творчества у древних людей.

Об этом рассказывает Daily Galaxy.

Почему отпечатки ладоней на камне считают искусством?

Вблизи села Кесан, примерно в 80 километрах к северо-западу от Лхасы, в 2021 году исследователи наткнулись на серию отпечатков, сохранившихся в травертине – камне, сформированном древним горячим источником.

Когда материал еще был мягким, в него были вдавлены пять отпечатков рук и пять симметрично расположенных следов ног. Со временем поверхность затвердела, "законсервировав" эти формы на тысячелетия.

Место находки и обнаруженные следы / Фото Science Bulletin

Ученых заинтересовала не только давность находки – ее возраст оценивают в промежутке от 169 до 226 тысяч лет, – но и характер расположения отпечатков. По словам исследователя из Корнельского университета Томаса Урбана, они выглядят явно не случайными.

По его мнению, для такого размещения нет практического объяснения, поэтому возникает вопрос: можно ли считать это проявлением творческого поведения, присущего человеку.

Структурированная композиция отличает эти следы от обычных окаменелых дорожек передвижения. Вместо того чтобы напоминать маршрут движения по местности, отпечатки выглядят как взаимодействие с поверхностью – будто кто-то намеренно оставил знак или след, отмечается в релизе Корнелльского Университета.

Что об этом говорят ученые?

Измерения показали, что отпечатки могли принадлежать двум разным лицам, предположительно детям. Автор следов ног, по оценкам исследователей, имел около семи лет, тогда как тот, кто оставил отпечатки рук, был примерно двенадцатилетним. Такая деталь придает находке особое значение, ведь в ископаемой летописи человечества следы ног встречаются часто, тогда как отпечатки рук – значительно реже и нередко связаны именно с умышленным обозначением.

Анализ следов рук и ног дал интересные результаты / Фото Science Bulletin

В исследовании, опубликованном в журнале Science Bulletin, отмечается, что наличие отпечатков рук связывает тибетскую находку с традицией так называемого париетального искусства – неподвижных художественных проявлений, например трафаретов рук на стенах пещер.

До этого древнейшими примерами такого искусства считались изображения на острове Сулавеси возрастом около 39,9 – 43,9 тысячи лет. Новое открытие может отодвинуть начало подобных форм творчества на десятки тысяч лет в прошлое.

В то же время личности тех, кто оставил эти следы, остаются загадкой. Период, к которому относится находка, предшествует подтвержденному присутствию Homo sapiens в этом регионе. Поэтому некоторые ученые предполагают, что отпечатки могли оставить денисовцы – древняя человеческая популяция, останки которой ранее уже находили на Тибетском плато.