Про це розповідає Daily Galaxy.

Чому відбитки долонь на камені вважають мистецтвом?

Поблизу села Кесан, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Лхаси, у 2021 році дослідники натрапили на серію відбитків, що збереглися у травертині – камені, сформованому давнім гарячим джерелом.

Коли матеріал ще був м'яким, у нього були втиснуті п'ять відбитків рук і п'ять симетрично розташованих слідів ніг. Згодом поверхня затверділа, "законсервувавши" ці форми на тисячоліття.

Місце знахідки та виявлені сліди / Фото Science Bulletin

Науковців зацікавила не лише давність знахідки – її вік оцінюють у проміжку від 169 до 226 тисяч років, – а й характер розташування відбитків. За словами дослідника з Корнельського університету Томаса Урбана, вони виглядають явно не випадковими.

На його думку, для такого розміщення немає практичного пояснення, тому виникає питання: чи можна вважати це проявом творчої поведінки, властивої людині.

Структурована композиція відрізняє ці сліди від звичайних скам'янілих доріжок пересування. Замість того щоб нагадувати маршрут руху по місцевості, відбитки виглядають як взаємодія з поверхнею – ніби хтось навмисно залишив знак або слід, зазначається в релізі Корнелльського Університету.

Що про це кажуть науковці?

Вимірювання показали, що відбитки могли належати двом різним особам, імовірно дітям. Автор слідів ніг, за оцінками дослідників, мав близько семи років, тоді як той, хто залишив відбитки рук, був приблизно дванадцятирічним. Така деталь додає знахідці особливого значення, адже у викопному літописі людства сліди ніг трапляються часто, тоді як відбитки рук – значно рідше і нерідко пов'язані саме з навмисним позначенням.

Аналіз слідів рук та ніг дав цікаві результати / Фото Science Bulletin

У дослідженні, опублікованому в журналі Science Bulletin, наголошується, що наявність відбитків рук пов'язує тибетську знахідку з традицією так званого парієтального мистецтва – нерухомих художніх проявів, наприклад трафаретів рук на стінах печер.

До цього найдавнішими прикладами такого мистецтва вважалися зображення на острові Сулавесі віком близько 39,9 – 43,9 тисячі років. Нове відкриття може відсунути початок подібних форм творчості на десятки тисяч років у минуле.

Водночас особистості тих, хто залишив ці сліди, залишаються загадкою. Період, до якого належить знахідка, передує підтвердженій присутності Homo sapiens у цьому регіоні. Тому деякі вчені припускають, що відбитки могли залишити денисівці – давня людська популяція, рештки якої раніше вже знаходили на Тибетському плато.