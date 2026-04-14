Окаменелые останки древних родственников крокодила показывают, что они ходили на двух ногах

Палеонтологи из Вашингтонского университета и Музея Берка провели детальное исследование останков рептилии, которая получила название Sonselasuchus cedrus. Этот вид принадлежал к группе шувозавридов – особой ветви архозавров, являющихся дальними родственниками современных крокодилов.

Несмотря на свое родство с хищниками, которых мы знаем сегодня, эти существа имели гораздо больше общего с небольшими динозаврами, напоминающими современных страусов. Об этом пишет SciTechDaily.

Какие секреты скрывает скелет загадочного родственника крокодилов?

Изучение окаменелостей, обнаруженных в Национальном парке "Окаменелый лес" в Аризоне, позволило ученым реконструировать внешний вид и поведение животного. Взрослая особь имела рост около 64 сантиметров. Она обладала беззубым клювом, большими глазницами и полыми костями, что делало ее скелет легким и приспособленным к быстрому движению.

Интересно, что такие черты обычно присущи орнитомимидам – группе тероподных динозавров, однако в случае с Sonselasuchus cedrus они развились независимо. Это явление ученые называют конвергентной эволюцией, когда разные группы животных, живя в одинаковых экосистемах, приобретают подобные признаки для выполнения похожих экологических ролей.

Как они передвигались

Наиболее потрясающим открытием стал способ передвижения этого существа. Анализ пропорций конечностей показал, что животное не было двуногим от рождения, говорится в исследовании в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Эллиот Армор Смит, ведущий автор исследования, отмечает, что молодые особи, вероятно, имели более пропорциональные передние и задние лапы, что позволяло им ходить на четырех конечностях. Однако в процессе взросления их задние ноги становились значительно длиннее и крепче, заставляя животное переходить на двуногую походку.

Такой дифференцированный тип роста является чрезвычайно редким для рептилий и демонстрирует скрытое разнообразие триасовых экосистем.



Когти Sonselasuchus cedrus / Фото Эллиотта Армора Смита и других авторов исследования

История открытия Sonselasuchus cedrus началась еще в 2014 году, когда профессор Кристиан Сидор вместе с командой нашел первые 950 фрагментов в богатом на окаменелости слое формации Чинле. За последнее десятилетие раскопок количество найденных костей превысило 3 000 единиц, и это место продолжает приносить новые находки.

Кроме останков главного героя исследования, в этом "костном ложе" обнаружили фрагменты древних рыб, амфибий и даже ранних динозавров.

Откуда происходит название

Название вида, cedrus, ссылается на хвойные деревья, подобные кедрам, которые формировали густые леса Аризоны примерно 225 – 201 миллион лет назад. Именно в такой среде обитал этот небольшой предок крокодила, маневрируя между гигантскими деревьями на своих ногах.

Родовое название существо получило от геологического горизонта Сонсела, где были проведены успешные раскопки.

Ученые подчеркивают, что это открытие является результатом многолетнего сотрудничества со Службой национальных парков США. В проекте приняли участие более 30 студентов и волонтеров, которые помогали изымать и готовить хрупкие окаменелости. Благодаря их работе мы теперь знаем, что эволюционный путь крокодиловой линии был сложнее и включал эксперименты с формой тела и способом передвижения, которые впоследствии стали визитной карточкой совсем другой группы животных – динозавров и птиц.