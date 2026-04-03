Ученые заново датировали руины Мохенджо-Даро: теперь город соперничает с древнейшими поселениями мира

Долгое время считалось, что крупные города древнего мира появились внезапно. Однако последние находки в пакистанском Мохенджо-Даро заставляют исследователей переписать учебники истории. Оказалось, что корни этого мегаполиса уходят в значительно более глубокие слои времени, чем предполагали ранее.

Как новые археологические раскопки меняют понимание эволюции первых городских центров планеты?

Мохенджо-Даро, расположено в районе Ларкана провинции Синд, раскинулось на площади более 250 гектаров вдоль реки Инд. В период своего наибольшего расцвета город насчитывал до 40 000 жителей, что делало его одним из крупнейших центров бронзового века, по масштабам сравнимым с урбанистическими центрами Древнего Египта и Месопотамии, пишет Arkeonews.

Новые радиоуглеродные исследования, проведенные в 2025 – 2026 годах, подтвердили сенсационный факт: поселение было заселено еще в раннюю хараппскую фазу (период Кот-Диджи), примерно между 3300 и 2600 годами до нашей эры. Это означает, что развитие городской культуры в долине Инда было постепенным и глубоко укоренившимся процессом, а не внезапной вспышкой, как считалось ранее.

Совместная команда пакистанских и международных специалистов под руководством доктора Асмы Ибрагим, Али Лашари и доктора Джонатана Марка Кеноера сосредоточила внимание на участке к западу от знаменитого Кургана Ступы. Археологи вернулись к массивному сооружению из необожженного кирпича, которое впервые обнаружил сэр Мортимер Уилер в 1950 году. Хотя Уилер считал эту конструкцию насыпью для защиты от наводнений, современный анализ показал совсем другую картину. Детальный стратиграфический анализ и радиоуглеродное датирование пяти новых образцов доказали, что это была многофазная городская стена, которую строили и расширяли на протяжении веков.



Планомерность расположения улиц и зданий свидетельствует о влиянии древнего градостроительства на архитектуру Мохенджо-Даро / Фото является общественным достоянием

Самые интересные находки ждали ученых в самых низких слоях. Керамика и образцы углерода свидетельствуют, что первый этап строительства стены начался около 2700 – 2600 лет до нашей эры, то есть примерно за столетие до начала классической городской фазы.

Но глубокое бурение под стеной выявило следы керамики стиля Кот-Диджи, что подтверждает существование большого поселения еще до возведения фортификаций. Это доказывает, что Мохенджо-Даро не строили "с нуля" в зрелый период хараппской цивилизации. Город эволюционировал из уже сформированной общины.

Похожие процессы ранее фиксировали и в другом крупном городе – Хараппе, где ранние укрепления датируются подобным временным промежутком, писало ранее издание Dawn.



Мохенджо-Даро / Фото является общественным достоянием

Городская стена не была статическим объектом. Ее постоянно укрепляли и поддерживали по меньшей мере до 2200 года до нашей эры, а возможно и дольше. Такой долгосрочный подход свидетельствует о высоком уровне планирования и эффективном управлении ресурсами.

Хотя сейчас основное внимание приковано к ранним этапам, город продолжает удивлять находками и значительно более поздних эпох. Например, в 2023 году неподалеку от Ступы археологи нашли сотни монет Кушанской империи, датированных 2 – 5 веками нашей эры. Общий вес клада составил около 5,5 килограммов. Из-за длительного воздействия тепла и давления монеты сплавились в единую массу, что свидетельствует о длительной значимости этого места как центра активности даже спустя много веков после упадка индской цивилизации.



Американский археолог Джонатан Марк Кенойер вместе с другими экспертами на месте раскопок в Мохенджо-Даро / Фото Dawn

Сегодня Мохенджо-Даро поражает не только своим возрастом, но и технологическим совершенством. Стандартизированный обожженный кирпич, продуманная сеть улиц, сложная дренажная система и монументальные объекты, такие как Большая баня, демонстрируют невероятный уровень социальной организации.

Однако одна загадка остается неразгаданной – индское письмо, найденное на печатях и табличках по всему городу, до сих пор не было окончательно дешифровано. Пока тексты молчат, ученые вынуждены реконструировать историю через архитектуру и точные научные методы.

Теперь очевидно, что город был настоящей живой лабораторией урбанизма, где на протяжении веков тестировались идеи инфраструктуры и социального устройства, которые впоследствии определили лицо одной из древнейших цивилизаций мира.