На древнем папирусе нашли описание детского чуда Иисуса

Ученые расшифровали и опубликовали фрагмент папируса, содержащий часть "Евангелия детства от Фомы". В этом отрывке, датированном четвертым или пятым веком, рассказываются истории из детства Иисуса, в частности описано чудо, которое он якобы совершил в юном возрасте.

Евангелия

Не секрет, что на протяжении всей истории христианства было создано большое количество различных записей, которые описывали жизнь Иисуса Христа. Каноническими и священными считаются четыре из них – Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако наряду с ними существуют Апокрифы, которые писались позже начала нашей эры, а потому вызывают сомнения даже у Церкви.

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Многие из этих текстов были просто отвергнуты, когда в определенный момент представители христианства собрались и взялись формировать его окончательный единый образ из разрозненных тогда представлений. На нескольких так называемых Соборах главы церквей решили, что определенные записи не соответствуют их видению религии, а потому их нельзя включать в окончательный вариант Библии.

Таким образом сегодня науке известно несколько археологических находок апокрифических Евангелий, которые могут противоречить каноническим текстам Библии или дополнять их. Одним из таких является "Евангелие младенчества от Фомы". Написанный на греческом языке, фрагмент папируса датируется четвертым или пятым веком, что делает его древнейшей известной копией этого Евангелия, пишут ученые в статье, недавно опубликованной в научном журнале. Существуют также другие копии Евангелия, но они датируются более поздними временами. Церкви не включали это Евангелие в Библию.

Это "древнейшая сохранившаяся рукопись текста на любом языке", – пишут в своем исследовании Лайош Беркеш, преподаватель Института христианства и античности Берлинского университета им. Гумбольдта, и Габриэль Нокки Маседо, профессор Льежского университета в Бельгии. Ученые в целом считают, что оригинальное Евангелие от Фомы было написано во втором веке. Частично это объясняется тем, что некоторые истории, рассказанные в Евангелии, звучат подобно историям, о которых писали христианские писатели второго века.

Чудо

Фрагмент папируса рассказывает о чуде, которое Иисус совершил в детстве. В истории, рассказанной во фрагменте, "Иисус играет у брода бурного потока и лепит двенадцать воробьев из мягкой глины, которую он находит в грязи. Когда его отец Иосиф упрекает его и спрашивает, почему он делает это в святую субботу, пятилетний Иисус хлопает в ладоши и оживляет глиняные фигурки", – говорится в сообщении Берлинского университета имени Гумбольдта. Ученые уже знают об этой истории из более поздних копий Евангелия.

Хотя в этом фрагменте упоминается лишь это конкретное чудо, более поздние копии Евангелия рассказывают о многих других чудесных деяниях, которые Иисус совершил в детстве. Среди них — возвращение к жизни ребенка по имени Зенон и мгновенное исцеление его отца Иосифа после укуса ядовитой змеи.

Откуда взялся этот папирус

Происхождение фрагмента является неопределенным.

[Мы] почти ничего не знаем о происхождении папируса, его историю и владельца. Все, что мы знаем наверняка, это то, что он происходит из Египта. Он мог попасть в Гамбург или во время приобретения основной папирологической коллекции — между 1906 и 1939 годами — или в 1990 году, когда ящик с несохраненными папирусами был перевезен [в Гамбург] из Берлина",

– комментируют ученые.

В исследовании ученые заявили, что они уверены, что фрагмент находился в Германии до Второй мировой войны.

Одной из причин, почему папирус не исследовали ранее, является то, что почерк неопрятный, и он больше похож на частное письмо или список покупок, чем на Евангелие, отмечают исследователи в своем заявлении. Ученые считают, что это могло быть упражнением по письму, возможно, выполненным кем-то в школе или монастыре.

Многие ученые соглашаются с тем, что фрагмент является древним манускриптом, а не современной подделкой.