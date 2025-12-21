Дроны обнаружили смертельно опасный вирус в дыхании китов в Арктике

Ученые применили дроны для анализа дыхания диких китов в Арктике и обнаружили опасный вирус, связанный с массовой гибелью морских млекопитающих в разных регионах мира. Метод позволяет следить за здоровьем животных без вреда для них.

Международная группа ученых использовала дроны со специальным оборудованием, чтобы собрать образцы выдыхаемых капель, так называемых "blows", когда киты поднимаются на поверхность для дыхания. В этих образцах исследователи обнаружили цетасеанный морбилливирус – высокозаразный патоген, который ранее связывали с массовыми выбросами на берег и гибелью китов и дельфинов в разных частях мира. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на King's College London.

Как дроны помогли найти опасный вирус у китов?

Для сбора материала дроны несли стерильные чашки Петри, которые пролетали сквозь облако капель с дыхала животных. Полученные образцы совмещали с биопсиями кожи, взятыми с лодок. Исследование охватило горбатых, финвалов и кашалотов в северо-восточной части Атлантики. Впервые ученые подтвердили, что этот потенциально смертельный вирус циркулирует за Полярным кругом.

Цетасеанский морбилливирус легко передается между дельфинами, китами и морскими свиньями, может переходить между видами и распространяться на большие расстояния через океаны. Инфекция часто приводит к тяжелым заболеваниям и массовой гибели морских млекопитающих, что делает ее серьезной угрозой для океанских экосистем.

По словам профессора Терри Доусона из King's College London, отбор образцов дыхания является настоящим прорывом в исследовании здоровья китов, ведь позволяет выявлять патогены у живых животных без стресса и вреда. Это позволяет получать критически важные данные о распространении болезней в условиях быстрых изменений арктической среды.

Как пишет ВВС, исследователи надеются, что новый подход поможет раньше выявлять смертельные угрозы для морских животных и предотвращать масштабные вспышки. По словам Гелены Косты з Nord University в Норвегии, в будущем приоритетом станет долгосрочный мониторинг, который позволит понять, как совокупность новых экологических факторов будет влиять на здоровье китов в ближайшие годы. Исследование подготовлено при участии King's College London, The Royal Dick School of Veterinary Studies и Nord University и опубликовано в журнале BMC Veterinary Research.

Где ученые заметили редкого "семирукого" осьминога?

На большой глубине в заливе Монтерей ученые снова засняли чрезвычайно редкого семирукого осьминога. Это лишь четвертая подобная встреча для этой исследовательской команды за почти 40 лет наблюдений в глубоководных районах океана.

По словам старшего ученого MBARI Стивена Хеддока, новое наблюдение подтвердило предыдущие выводы. На этот раз осьминог держал другой вид медузы, который обитает на еще большей глубине, чем те, что фиксировались ранее. Это дало дополнительную информацию о пищевых привычках вида. Запись была сделана 6 ноября с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата на глубине около 700 метров, или примерно 2 300 футов.