Почти в 700 метрах под поверхностью воды в заливе Монтерей, у побережья Калифорнии, исследователи зафиксировали редкие кадры семирукого осьминога. Видео опубликовали ученые из Института аквариумных исследований Монтерей-Бей. На записи видно, как большой осьминог держит и поедает красную медузу в форме шлема – биолюминесцентное существо, избегающее солнечного света. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на phys.org.

Чем уникальна новая находка ученых?

Как пишет LAtimes, для этой команды это лишь четвертое наблюдение такого осьминога за примерно четыре десятилетия. Во время предыдущей встречи животное также держало фрагмент медузы, что помогло ученым лучше понять необычный рацион вида, основу которого составляют желеобразные организмы.

По словам старшего ученого MBARI Стивена Хеддока, новое наблюдение подтвердило предыдущие выводы. На этот раз осьминог держал другой вид медузы, который обитает на еще большей глубине, чем те, что фиксировались ранее. Это дало дополнительную информацию о пищевых привычках вида.

Запись была сделана 6 ноября с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата на глубине около 700 метров, или примерно 2 300 футов.

Семирукий осьминог, известен в науке как Haliphron atlanticus, на самом деле имеет восемь щупалец. Однако у самцов одно из них – специализированное и используется для передачи спермы во время спаривания. Оно обычно скрыто, из-за чего создается впечатление, что щупалец только семь.

Самки этого вида значительно больше самцов. Они могут достигать примерно 396 см в длину и весить около 75 кг. В основном эти осьминоги живут в так называемой сумеречной зоне океана, где свет почти не проникает. Обычно это глубины от 200 до 915 метров.

Стивен Хеддок признался, что для него было чрезвычайно увлекательно снова увидеть этот вид, ведь раньше он наблюдал его только один раз. Особый интерес вызывает то, что один из самых больших известных видов осьминогов достигает таких размеров, питаясь преимущественно желеобразными организмами.

Сколько лет самому старому живому существу на планете?

, Невероятно, но некоторые животные могут доживать до 400 – 500 лет. Но есть и такие создания, которым сейчас тысячи лет и они пережили целые человеческие империи.

Гренландская акула (250 – 500 лет) Гренландские акулы медленно двигаются, медленно растут и, как оказалось, также очень медленно стареют. Некоторые особи могут достигать возраста более 400 лет, а самому старому известному экземпляру – около 392 лет. Это делает их самыми старыми ныне живущими позвоночными на Земле. Эти акулы достигают половой зрелости лишь к 150 годам, что уже удивительно. А поскольку они обитают в холодных, глубоких водах Северной Атлантики, где мало хищников и низкий уровень метаболизма, они по сути просто продолжают жить.