Дрони виявили смертельно небезпечний вірус у диханні китів в Арктиці

Вчені застосували дрони для аналізу дихання диких китів в Арктиці і виявили небезпечний вірус, пов'язаний із масовою загибеллю морських ссавців у різних регіонах світу. Метод дозволяє стежити за здоров'ям тварин без шкоди для них.

Міжнародна група науковців використала дрони зі спеціальним обладнанням, щоб зібрати зразки видихуваних крапель, так званих "blows", коли кити підіймаються на поверхню для дихання. У цих зразках дослідники виявили цетасеанний морбілівірус – високозаразний патоген, який раніше пов'язували з масовими викидами на берег і загибеллю китів та дельфінів у різних частинах світу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на King’s College London.

Як дрони допомогли знайти небезпечний вірус у китів?

Для збору матеріалу дрони несли стерильні чашки Петрі, які пролітали крізь хмару крапель із дихала тварин. Отримані зразки поєднували з біопсіями шкіри, взятими з човнів. Дослідження охопило горбатих, фінвалів і кашалотів у північно-східній частині Атлантики. Вперше науковці підтвердили, що цей потенційно смертельний вірус циркулює за Полярним колом.

Цетасеанний морбілівірус легко передається між дельфінами, китами й морськими свинями, може переходити між видами та поширюватися на великі відстані через океани. Інфекція часто призводить до важких захворювань і масової загибелі морських ссавців, що робить її серйозною загрозою для океанських екосистем.

За словами професора Террі Доусона з King's College London, відбір зразків дихання є справжнім проривом у дослідженні здоров'я китів, адже дозволяє виявляти патогени у живих тварин без стресу та шкоди. Це дає змогу отримувати критично важливі дані про поширення хвороб в умовах швидких змін арктичного середовища.

Як пише ВВС, дослідники сподіваються, що новий підхід допоможе раніше виявляти смертельні загрози для морських тварин і запобігати масштабним спалахам. За словами Гелени Кости з Nord University у Норвегії, у майбутньому пріоритетом стане довгостроковий моніторинг, який дозволить зрозуміти, як сукупність нових екологічних чинників впливатиме на здоров'я китів у найближчі роки. Дослідження підготовлене за участі King's College London, The Royal Dick School of Veterinary Studies і Nord University та опубліковане в журналі BMC Veterinary Research.

Де вчені помітили рідкісного "семирукого" восьминога?

На великій глибині в затоці Монтерей науковці знову зафільмували надзвичайно рідкісного семирукого восьминога. Це лише четверта подібна зустріч для цієї дослідницької команди за майже 40 років спостережень у глибоководних районах океану.

За словами старшого науковця MBARI Стівена Хеддока, нове спостереження підтвердило попередні висновки. Цього разу восьминіг тримав інший вид медузи, який мешкає на ще більшій глибині, ніж ті, що фіксувалися раніше. Це дало додаткову інформацію про харчові звички виду. Запис був зроблений 6 листопада за допомогою дистанційно керованого підводного апарата на глибині близько 700 метрів, або приблизно 2 300 футів.