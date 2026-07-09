Можно больше не платить: этот браузер только что отключил "почти всю" рекламу на YouTube

Компания DuckDuckGo официально объявила о внедрении встроенной функции блокировки видеорекламы на YouTube в своих браузерах для настольных компьютеров и мобильных устройств. Это обновление позволяет просматривать контент без перерывов на ролики, которые появляются перед началом видео или во время его воспроизведения.

Как работает новый инструмент в DuckDuckGo?

Техническая реализация этого решения основана на открытых списках фильтров от известного проекта uBlock Origin, в частности на репозитории uAssets в GitHub. Эти списки постоянно обновляются сообществом, которое отслеживает изменения в рекламной инфраструктуре Google. Об этом пишет издание BleepingComputer.

Чтобы повысить стабильность работы и уменьшить количество ошибок при загрузке страниц, DuckDuckGo накладывает поверх этих списков собственные проприетарные правила. Такой двухуровневый подход помогает браузеру быстрее адаптироваться к новым методам YouTube, с помощью которых платформа пытается обойти блокировку.



DuckDuckGo блокирует рекламу на YouTube / Изображение DuckDuckGo

Для большинства пользователей новая функция уже доступна "из коробки". В версиях браузера для iOS, Mac и Windows блокировка включена по умолчанию. Владельцам устройств на базе Android пока что нужно включать эту опцию вручную в настройках в разделе "Блокировка рекламы", однако разработчики обещают автоматизировать этот процесс в ближайшее время.

Важно понимать, что это именно функция браузера, поэтому она не влияет на работу официального приложения YouTube на смартфоне.

В Google будут недовольны

Этот шаг выглядит как прямой вызов Google, которая в последние годы активно усиливает борьбу с блокировщиками. Особенно остро этот вопрос встал после перехода Chrome на спецификацию Manifest V3, которая существенно ограничила возможности сторонних расширений, от которых зависят популярные сервисы вроде uBlock Origin.

Поскольку DuckDuckGo встроил механизм фильтрации непосредственно в ядро браузера, он смог обойти ограничения магазинов расширений, которые устанавливает Google для продуктов на базе Chromium.

Несмотря на эффективность нового метода, разработчики предупреждают об определенных нюансах:

Например, использование блокировщика может привести к несколько более длительной буферизации видео в начале загрузки. Однако после запуска воспроизведение должно происходить плавно.

Также сохраняется риск того, что серверные системы обнаружения YouTube со временем научатся идентифицировать использование подобных инструментов и начнут их блокировать, например, полностью отключая воспроизведение.

Стоит отметить, что новая функция работает параллельно с другим инструментом компании – Duck Player. Если обычная блокировка рекламы сохраняет стандартный интерфейс YouTube со всеми вашими рекомендациями и историей просмотров, то Duck Player предлагает изолированный режим "театра". Он применяет самые строгие настройки конфиденциальности, предотвращает установку отслеживающих файлов cookie и не позволяет вашим просмотрам влиять на алгоритмы рекомендаций Google.

DuckDuckGo встает в один ряд с такими браузерами, как Brave и Opera, которые уже предлагают встроенные решения для очистки YouTube от рекламы. На фоне того, как Google Search постепенно теряет долю рынка из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта, подобные шаги DuckDuckGo направлены на привлечение пользователей, стремящихся к большему контролю над собственным цифровым пространством.

Команда разработчиков призывает тестировать функцию и отправлять анонимные отзывы, чтобы оперативно исправлять возможные сбои.