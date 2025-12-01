Известный режиссер Джеймс Кэмерон сказал, что он думает о генеративном искусственном интеллекте

Режиссер Джеймс Кэмерон, известный инновационными технологиями в фильмах "Аватар", резко высказался о генеративном ИИ. Он считает такие инструменты угрозой для творческой профессии, несмотря на то, что его собственные ленты активно используют самую современную компьютерную графику и motion capture.

Хотя Джеймс Кэмерон десятилетиями ассоциируется с самыми прогрессивными технологиями в кино, в частности во франшизе "Аватар", режиссер не скрывает скепсиса относительно генеративного искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что инструменты genAI не имеют ничего общего с тем, как работает его команда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью CBS Sunday Morning.

Почему Джеймс Кэмерон критикует генеративный ИИ?

Кэмерон признал, что со стороны технологии performance capture может напоминать методы ИИ, ведь актерская игра служит основой для цифрового образа. Однако режиссер подчеркнул, что этот процесс полностью зависит от живого творчества – взаимодействия между актером и постановщиком. По его словам, motion capture – это "чествование момента актера и режиссера", а не попытка заменить людей алгоритмами.

В сюжете CBS показали, как актеры "Аватара" воссоздают сцены под водой в огромном бассейне на 250 тысяч галлонов. Это, по мнению Кэмерона, и является примером настоящей работы, которую ни одна генеративная система не способна подделать.

Как пишет TechCrunch, режиссер резко высказался о другой стороне технологического спектра – генеративный ИИ, который может придумать персонажа, внешность актера или исполнение роли на основе обычного текстового запроса. "Это ужасно", – сказал он. По убеждению Кэмерона, именно такой подход противоречит тому, что делает кинематограф живым и уникальным.

Высшее руководство выразило непонимание позиции тех руководителей среднего звена, которые до сих пор сдерживают свои команды от повсеместного применения нейросетей в ежедневной работе. В частности, самые громкие заявления прозвучали от самого Дженсена Хуанга, генерального директора NVIDIA.

Дженсен Хуанг выступил с эмоциональной речью., в которой остро раскритиковал подход менеджеров, которые не настаивают на использовании инструментов искусственного интеллекта своими подчиненными. По мнению главы корпорации, любая задача, которая теоретически может быть автоматизирована, должна выполняться исключительно алгоритмами. Хуанг даже поставил под сомнение благоразумие тех, кто пытается ограничить внедрение этих технологий, намекая на нелогичность игнорирования современных возможностей. При этом он пытался успокоить персонал, пообещав, что даже при условии полной автоматизации рутинных процессов, работы для людей все равно будет хватать.