Відомий режисер Джеймс Кемерон сказав, що він думає про генеративний штучний інтелект

Режисер Джеймс Кемерон, відомий інноваційними технологіями у фільмах "Аватар", різко висловився про генеративний ШІ. Він вважає такі інструменти загрозою для творчої професії, попри те, що його власні стрічки активно використовують найсучаснішу комп’ютерну графіку та motion capture.

Хоча Джеймс Кемерон десятиліттями асоціюється з найпрогресивнішими технологіями у кіно, зокрема у франшизі "Аватар", режисер не приховує скепсису щодо генеративного штучного інтелекту. Він наголосив, що інструменти genAI не мають нічого спільного з тим, як працює його команда. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю CBS Sunday Morning.

Чому Джеймс Кемерон критикує генеративний ШІ?

Кемерон визнав, що з боку технології performance capture може нагадувати методи ШІ, адже акторська гра слугує основою для цифрового образу. Однак режисер підкреслив, що цей процес повністю залежить від живої творчості – взаємодії між актором і постановником. За його словами, motion capture – це "вшанування моменту актора й режисера", а не спроба замінити людей алгоритмами.

У сюжеті CBS показали, як актори "Аватара" відтворюють сцени під водою у величезному басейні на 250 тисяч галонів. Це, на думку Кемерона, і є прикладом справжньої роботи, яку жодна генеративна система не здатна підробити.

Як пише TechCrunch, режисер різко висловився про інший бік технологічного спектра – генеративний ШІ, який може вигадати персонажа, зовнішність актора чи виконання ролі на основі звичайного текстового запиту. "Це жахливо", – сказав він. На переконання Кемерона, саме такий підхід суперечить тому, що робить кінематограф живим та унікальним.

Чому гендиректор Nvidia вважає божевільним кожного, хто не використовує ШІ для всього на світі?

Вище керівництво висловило нерозуміння позиції тих керівників середньої ланки, які досі стримують свої команди від повсюдного застосування нейромереж у щоденній роботі. Зокрема, найгучніші заяви пролунали від самого Дженсена Хуанга, генерального директора NVIDIA.

Дженсен Хуанг виступив з емоційною промовою., в якій гостро розкритикував підхід менеджерів, які не наполягають на використанні інструментів штучного інтелекту своїми підлеглими. На думку очільника корпорації, будь-яке завдання, яке теоретично може бути автоматизоване, повинно виконуватися виключно алгоритмами. Хуанг навіть поставив під сумнів розсудливість тих, хто намагається обмежити впровадження цих технологій, натякаючи на нелогічність ігнорування сучасних можливостей. При цьому він намагався заспокоїти персонал, пообіцявши, що навіть за умови повної автоматизації рутинних процесів, роботи для людей все одно вистачатиме.