Вище керівництво висловило нерозуміння позиції тих керівників середньої ланки, які досі стримують свої команди від повсюдного застосування нейромереж у щоденній роботі. Зокрема, найгучніші заяви пролунали від самого Дженсена Хуанга, генерального директора NVIDIA, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Що сказав керівник NVIDIA?

Дженсен Хуанг виступив з емоційною промовою., в якій гостро розкритикував підхід менеджерів, які не наполягають на використанні інструментів штучного інтелекту своїми підлеглими. На думку очільника корпорації, будь-яке завдання, яке теоретично може бути автоматизоване, повинно виконуватися виключно алгоритмами.

Хуанг навіть поставив під сумнів розсудливість тих, хто намагається обмежити впровадження цих технологій, натякаючи на нелогічність ігнорування сучасних можливостей.

Наскільки я розумію, у NVIDIA є менеджери, які кажуть своїм співробітникам менше використовувати штучний інтелект. Ви божевільні?

– сказав Хуанг.

При цьому він намагався заспокоїти персонал, пообіцявши, що навіть за умови повної автоматизації рутинних процесів, роботи для людей все одно вистачатиме.

Ефективність штучного інтелекту поки під сумнівом

Така категорична позиція виглядає дещо суперечливою на тлі відсутності єдиної думки в індустрії щодо реальної ефективності ШІ. Існують дослідження, які демонструють зворотний ефект: використання програмістами помічників на кшталт Claude від Anthropic чи Copilot від Microsoft іноді навіть уповільнює роботу. Фахівці змушені витрачати час на перевірку та виправлення помилок, які генерує машина, і часто відхиляють понад половину пропозицій алгоритму. У результаті продуктивність таких працівників може падати майже на 20 відсотків порівняно з колегами, які пишуть код самостійно.

Попри ці нюанси, найбільші гравці ринку продовжують прискорювати перехід на "цифрові рейки", активно використовуючи власні розробки.

Наприклад, генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що чверть усього коду в їхній компанії вже створюється штучним інтелектом, писав у серпні Business Insider. Ба більше, співробітникам було повідомлено про необхідність переходу на використання моделі Gemini для подальшої розробки.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Microsoft: Сатья Наделла звітував про значну частку коду, написаного ШІ, а використання подібних інструментів у компанії більше не вважається добровільним вибором – це стало обов'язковою вимогою, також писав Business Insider у червні.

Індустрія зіштовхнулася зі звільненнями

Найбільше занепокоєння у пересічних працівників викликає питання зайнятості. Поки лідери індустрії говорять про інновації та трансформацію, сектор переживає масштабні скорочення. За прогнозами, до кінця року кількість звільнених фахівців у технологічній сфері може сягнути 140 тисяч лише у США.

Зокрема, Amazon проводить скорочення тисяч інженерів, виправдовуючи це необхідністю оптимізації та впровадження нових технологій.

У такій атмосфері обіцянки Дженсена Хуанга про безпеку робочих місць звучать сумнівно, враховуючи загальні тенденції на ринку, де чипи виробництва NVIDIA часто стають фундаментом для систем, що замінюють людську працю.