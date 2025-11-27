Высшее руководство выразило непонимание позиции тех руководителей среднего звена, которые до сих пор сдерживают свои команды от повсеместного применения нейросетей в ежедневной работе. В частности, самые громкие заявления прозвучали от самого Дженсена Хуанга, генерального директора NVIDIA, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Что сказал руководитель NVIDIA?

Дженсен Хуанг выступил с эмоциональной речью., в которой остро раскритиковал подход менеджеров, которые не настаивают на использовании инструментов искусственного интеллекта своими подчиненными. По мнению главы корпорации, любая задача, которая теоретически может быть автоматизирована, должна выполняться исключительно алгоритмами.

Хуанг даже поставил под сомнение благоразумие тех, кто пытается ограничить внедрение этих технологий, намекая на нелогичность игнорирования современных возможностей.

Насколько я понимаю, у NVIDIA есть менеджеры, которые говорят своим сотрудникам меньше использовать искусственный интеллект. Вы сумасшедшие?

– сказал Хуанг.

При этом он пытался успокоить персонал, пообещав, что даже при условии полной автоматизации рутинных процессов, работы для людей все равно будет хватать.

Эффективность искусственного интеллекта пока под сомнением

Такая категоричная позиция выглядит несколько противоречивой на фоне отсутствия единого мнения в индустрии относительно реальной эффективности ИИ. Существуют исследования, которые демонстрируют обратный эффект: использование программистами помощников вроде Claude от Anthropic или Copilot от Microsoft иногда даже замедляет работу. Специалисты вынуждены тратить время на проверку и исправление ошибок, которые генерирует машина, и часто отклоняют более половины предложений алгоритма. В результате производительность таких работников может падать почти на 20 процентов по сравнению с коллегами, которые пишут код самостоятельно.

Несмотря на эти нюансы, крупнейшие игроки рынка продолжают ускорять переход на "цифровые рельсы", активно используя собственные разработки.

Например, генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что четверть всего кода в их компании уже создается искусственным интеллектом, писал в августе Business Insider. Более того, сотрудникам было сообщено о необходимости перехода на использование модели Gemini для дальнейшей разработки.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Microsoft: Сатья Наделла отчитывался о значительной доле кода, написанного ИИ, а использование подобных инструментов в компании больше не считается добровольным выбором – это стало обязательным требованием, также писал Business Insider в июне.

Индустрия столкнулась с увольнениями

Наибольшее беспокойство у рядовых работников вызывает вопрос занятости. Пока лидеры индустрии говорят об инновациях и трансформации, сектор переживает масштабные сокращения. По прогнозам, до конца года количество уволенных специалистов в технологической сфере может достичь 140 тысяч только в США.

В частности, Amazon проводит сокращение тысяч инженеров, оправдывая это необходимостью оптимизации и внедрения новых технологий.

В такой атмосфере обещания Дженсена Хуанга о безопасности рабочих мест звучат сомнительно, учитывая общие тенденции на рынке, где чипы производства NVIDIA часто становятся фундаментом для систем, заменяющих человеческий труд.