Журналисты обнаружили третью любовницу Дженсена Хуанга, бывшего директора Nvidia

Журналисты узнали о еще одном романе бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. По данным двух источников, у него были интимные отношения с другой сотрудницей компании.

Что известно о третьем романе

Два осведомленных собеседника рассказали Reuters, что бывший генеральный директор Nvidia имел интимные отношения с еще одной сотрудницей компании. Это уже третья внебрачная связь, о которой узнали журналисты, и вторая, в которой фигурируют его подчиненные.

Ранее появились сообщения об отношениях с Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в работе на Китай, и с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по здравоохранению. Эти два романа привели к отставке Хуанга в четверг, 12 ноября.

Журналисты не называют имя новой сотрудницы и не смогли с ней связаться. Nvidia отказалась комментировать ситуацию. Пауэлл, Хуанг и представитель совета директоров не ответили на запросы, а Элис Хуанг найти не удалось.

Как разгорелся скандал

Дженсен Хуанг, которому 63 года и который женат, признал внебрачные отношения в заявлении от 8 ноября. Тогда он не назвал женщину по имени. После этого давление на него усиливалось. Впоследствии New York Times написала о его связи с Кимберли Пауэлл, а такие отношения строго запрещаются кодексом поведения Nvidia, отмечает Futurism.

Элис Хуанг, не являющаяся родственницей Дженсена Хуанга, – китайская бизнесвумен. По данным Futurism, Дональд Трамп якобы знал о ее отношениях с главой Nvidia. Также в прошлом году Министерство юстиции США внезапно закрыло расследование Министерства торговли в отношении ее работодателя, сингапурской компании, занимающейся дата-центрами. Ответов на многие вопросы до сих пор нет.

Кто возглавляет Nvidia сейчас

Совет директоров назначил временным генеральным директором финансового директора Колетт Кресс. Она ищет нового руководителя и рассматривает как внутренних, так и внешних кандидатов. Также в соцсетях ходят слухи, что сам Тим Кук может занять эту должность, однако никаких подтверждений этому нет.

Совет директоров инициировал расследование еще в начале ноября. Его провели независимые эксперты при привлечении внешних юристов. Они выясняли, не стал ли Дженсен Хуанг мишенью иностранной разведки. Тогда совет выразил ему доверие и поддержку. Но через несколько дней всплыла информация об Элис Хуанг, и все резко изменилось.

Чем отставка грозит отрасли искусственного интеллекта

Уход Хуанга может пошатнуть индустрию американского ИИ, которую он помог сформировать. Nvidia использовала свою финансовую мощь, чтобы создать вокруг искусственного интеллекта целую отрасль. Компания выстроила сложные финансовые схемы, облегчающие покупку ее чипов, и поддержала облачные компании и лаборатории ИИ. На этом фоне нишу могут быстро занять китайцы.

В четверг акции Nvidia упали на 5,5 процента в ходе активных торгов. С пика в начале октября они потеряли более 30 процентов стоимости. По данным Futurism, за последние 12 месяцев акции подешевели более чем на 15 процентов. Nvidia – вторая по рыночной капитализации компания в мире, и ее чипы в значительной степени поддерживают бум искусственного интеллекта. Инвесторы теперь взвешивают, что важнее: личная жизнь Хуанга или риск утечки корпоративных секретов главному сопернику США.