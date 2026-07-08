Один из астронавтов миссии "Артемис-2" решил сменить работу после путешествия к Луне

По завершении исторической миссии на Луну один из самых опытных астронавтов современности объявил о важных изменениях в своей профессиональной жизни. Это решение ознаменовало завершение целой эпохи для канадской космической программы, однако оно не означает полный уход специалиста из дела, а лишь изменение формата его влияния на отрасль.

Новый горизонт для Джереми Хансена

Джереми Хансен из Канадского космического агентства (CSA), который в апреле 2026 года стал первым человеком без американского паспорта на орбите Луны, в сентябре покинет активную службу в качестве астронавта. Об этом пишет издание Space.

50-летний полковник Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) решил перейти в резерв, чтобы сосредоточиться на развитии инноваций и поддержке космического сектора в своей стране. Несмотря на смену роли, сам Хансен подчеркнул, что это не окончательное увольнение, а скорее стратегический шаг для обеспечения преемственности канадских миссий.

Наше будущее зависит от неустанного продолжения канадских инноваций и исследований в космосе. Технологические прорывы и экономические выгоды, рождающиеся в этом секторе, жизненно важны для нашей страны и всего мира, и я, как никогда, полон решимости продвигать эту работу вперед,

– прокомментировал Джереми Хансен.

Наследие "Артемиды-2" и путь к звездам

Миссия Artemis 2, в которой Хансен принимал участие вместе с астронавтами NASA Рэйдом Вайзменом, Виктором Гловером и Кристиной Кох, длилась 10 дней и стала настоящим прорывом. Экипаж установил рекорд удаленности от Земли, наблюдал уникальное солнечное затмение со стороны Луны и зафиксировал вспышки метеоров на ее поверхности.

Этот полет стал первым пилотируемым рейсом к спутнику Земли за последние 50 лет. Хансен в этом полете представлял не только Канаду, но и культурное наследие своей родины: его эмблема содержала элементы культуры народа анишинаабе, а перед стартом он прошел духовный обряд "поиска видения" в традиционном поселении Turtle Lodge.

На самом деле речь идет не обо мне. Я испытываю огромную гордость за Канаду. Было невероятно видеть, как NASA и Соединенные Штаты представляют нашу страну в рамках этой миссии. Это не просто подарок, а потому, что мы приносим реальную ценность,

– добавил Джереми Хансен.

Путь Хансена к Луне был не быстрым. Он присоединился к команде астронавтов еще в 2009 году, но ждал своего первого назначения рекордные 14 лет. Такой длительный срок объясняется тем, что вклад Канады в работу Международной космической станции составляет всего 2 процента.

Благодаря программе манипуляторов Canadarm2 канадские астронавты получают возможность отправиться в длительную миссию лишь раз в 5–6 лет. Все это время Хансен работал инструктором для новых наборов астронавтов NASA, разрабатывал процедуры для сложных выходов в открытый космос и руководил графиками подготовки коллег.

Почему это важно для Канады?

Переход Хансена в статус резервиста совпадает с амбициозными планами Канады по укреплению космического суверенитета. Недавно правительство выделило 200 миллионов канадских долларов (это примерно 140 миллионов американских долларов) на развитие космодрома в Новой Шотландии. Также страна активно работает над созданием манипулятора Canadarm3 для будущей лунной станции Gateway.

Опыт Хансена в космической дипломатии, который он продемонстрировал во время визитов в Белый дом и выступлений перед канадским парламентом в 2026 году, станет ключевым ресурсом для развития собственной инфраструктуры запусков.

Сегодня канадское присутствие в космосе становится все более заметным. Пока Хансен меняет направление своей деятельности, его коллега Джош Кутрик готовится к полету на МКС в сентябре 2026 года на корабле Crew-13 от SpaceX. Миссия Artemis 2 доказала, что канадские специалисты способны работать наравне с лидерами отрасли, а переход Хансена к стратегическому управлению только укрепит эти позиции в будущем.