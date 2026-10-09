Джорджа Мелони патентует свой голос как бренд

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала официальную заявку на регистрацию своего голоса в качестве товарного знака. Политик стремится защитить себя от злоупотреблений и дипфейков, созданных искусственным интеллектом.

Мелони стремится защитить свой голос от подделки

Как сообщает издание 20minutos.es, глава правительства Италии обратилась в Управление интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Чтобы пройти необходимую процедуру регистрации, Джорджи Мелони пришлось записать четырехсекундный аудиофайл. В этой записи она дважды четко произносит фразу "Io sono Giorgia", что переводится как "Я – Джорджа".

Итальянская премьер-министр не стала первой известной личностью, которая решила юридически закрепить права на собственные биометрические данные в связи с стремительным развитием генеративных технологий. В январе этого года американский актер Мэттью Макконахи стал первопроходцем в этой сфере, зарегистрировав в качестве торговой марки собственное изображение и голос.

Впоследствии, в апреле, аналогичный шаг сделала популярная певица Тейлор Свифт. Она подала сразу три заявки на регистрацию товарных знаков в Соединенных Штатах Америки: одну со своей фотографией со сцены во время концертного тура Eras Tour, а две другие – в виде аудиозаписей с выступлением в рамках промо-кампании нового альбома.

Защита от клонирования голосов приобретает массовый характер

По данным BBC, в Великобритании другие исполнители также активно требуют усиления законодательной защиты от несанкционированного использования их голосов алгоритмами. Специальные голосовые клоны создаются путем обучения моделей искусственного интеллекта на реальных аудиозаписях публичных лиц.

Регистрация голоса в качестве официального бренда становится новым трендом среди общественных деятелей и артистов. Это позволяет создать юридическую основу для борьбы с цифровыми подделками в эпоху быстрого развития ИИ.