Украинцы создали ИИ-ассистента, который знает о ваших потребностях раньше вас

Компания MacPaw выпустила Eney – проактивного ИИ-ассистента для Mac и iPhone. Он замечает все, что требует внимания пользователя, и подготавливает следующий шаг, но при этом запрашивает подтверждение, прежде чем действовать.

Что умеет Eney и как он работает

Eney учитывает информацию из приложений, файлов и календаря, поэтому может предложить помощь еще до того, как о ней попросят. Например, он напомнит о предстоящем звонке, подготовит итоги встречи или предупредит, что на Mac заканчивается свободное место. Пользователю не нужно переключаться между несколькими программами, ведь задачи можно поручить одному помощнику. Об этом 24 Каналу рассказали представители компании MacPaw.

Контроль над действиями остается у пользователя. По умолчанию Eney запрашивает подтверждение перед отправкой сообщений, изменением событий в календаре или перемещением файлов. Уровень автономности помощника можно настраивать.

С 2008 года MacPaw создает инструменты, которые заботятся о Mac. Eney – это следующий шаг: не просто чат-бот, а внимательный коллега,

– прокомментировал основатель и CEO MacPaw Александр Косован.

От идеи 2019 года до запуска

Идея Eney возникла еще в 2019 году. Тогда MacPaw хотела упростить работу CleanMyMac с помощью команд на естественном языке. Впоследствии наступил бум больших языковых моделей, а затем и агентного ИИ. В последнее время локальные модели стали достаточно мощными для сложных задач, которые раньше требовали крупных облачных систем.

Eney сочетает локальные и облачные модели, а над собственными моделями, оптимизированными для техники Apple, MacPaw работает совместно с Liquid AI. Самые сложные задачи все же выполняются в облаке.



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw

Eney Wand, память и итоги встреч

Функция Eney Wand позволяет выделить часть экрана и получить контекстную помощь. Ассистент переведет текст, конвертирует цену, добавит событие в календарь, скопирует текст с изображения или скроет конфиденциальные данные. Ее вызывают комбинацией Option + W или движением курсора над текстом. Сам Eney запускается двойным нажатием клавиши Option.



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw

За память отвечает Mnemos – собственная технология MacPaw. Она использует граф знаний, который связывает людей, проекты, предпочтения и события, и отслеживает изменения во времени. Если информация устарела, система ее обновляет. Mnemos предназначена для локального хранения данных на Mac и различает факты от пользователя, данные из подключенных сервисов и предположения на основе предыдущих разговоров. Пока что она управляет только памятью самого Eney и не имеет доступа к файлам в других приложениях.

Также Eney умеет импортировать архивы ChatGPT.

Во время звонков помощник создает транскрипцию без отдельного бота в разговоре, а после встречи готовит итоги, список задач и черновик приглашения. Функция Eney Spell исправляет орфографию, грамматику и стиль в почте, Slack, заметках и браузере. Также есть готовые сценарии Morning Brief, Plan My Day и Weekly Review, которые запускаются вручную или по расписанию. Ассистент следит за состоянием Mac: предупреждает о нехватке места, перегрузке памяти и сбоях приложений, а также упорядочивает папку "Загрузки".

Eney работает с Apple Mail, Calendar и Reminders, а также подключается к Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Notion, Jira и Linear. Он поддерживает украинский, английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, польский и бразильский португальский языки.



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw

Сколько стоит и кому нужен

Согласно исследованию MacPaw среди пользователей Mac в США, проведенному в июле–августе 2026 года, 81% респондентов пользовались ИИ-инструментами в течение трех месяцев. Однако лишь 39% отметили, что ИИ стал неотъемлемой частью их работы. Eney призван преодолеть этот разрыв.



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw



Новый ИИ-ассистент от MacPaw / Изображение MacPaw

Первые 14 дней ассистентом можно пользоваться бесплатно с 10 000 AI-кредитов. Далее доступны три тарифных плана: Starter за 14,99 доллара в месяц (10 000 кредитов), Boost за 29,99 доллара (20 000 кредитов) и Power за 49,99 доллара (30 000 кредитов).

Для работы на Mac требуется macOS 15 или более поздняя версия. Версия для iPhone доступна в App Store. Войти можно и через учетную запись Setapp, хотя активная подписка на этот сервис не требуется.