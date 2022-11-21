Скандал близко: Epic Games утверждает, что Google платила Blizzard за отказ от конкуренции

Компания Epic Games заявила, что Google платила Activision Blizzard сотни миллионов долларов за отказ от создания конкурента Play Store. Информация поступила из судебного процесса, начатого разработчиком Fortnite.

Эти обвинения были предъявлены в рамках продолжающегося судебного процесса Epic против Google, в котором разработчик игр обвиняет магазин приложений Play Store в монополии. Согласно документам истца этот шаг помог укрепить позиции Google на рынке смартфонов и планшетов, работающих на базе Android. Google якобы платила Riot Games за отказ от продвижения собственных механизмов оплаты в популярной игре League of Legends.

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Щедрый Google

Как говорят в Epic, Activision Blizzard и Riot Games в какой-то момент сообщили, что могут запустить собственные магазины мобильных приложений, после чего на свет появилась сделка "Project Hug". По имеющимся данным, компания Activision Blizzard получила 360 миллионов долларов, а Riot – 30 миллионов долларов.

Со своей стороны и Google, и Activision Blizzard отрицают обвинения. Представители первой заявили, что соглашения предназначены для стимулирования разработчиков к созданию приложений для Google Play. В Activision отметили, что крупнейший в мире поисковик никогда не давил на компанию и не заставлял соглашаться не конкурировать с Google Play.

Epic неправильно характеризует деловые разговоры. Такие программы, как Project Hug, стимулируют разработчиков предоставлять преимущества и ранний доступ пользователям Google Play при выпуске нового или обновленного контента. Это не мешает разработчикам создавать конкурирующие магазины приложений, как ошибочно утверждает Epic. На самом деле, программа является доказательством того, что Google Play честно конкурирует с многочисленными конкурентами для разработчиков, которые имеют ряд вариантов распространения своих приложений и цифрового контента,

– заявил представитель Google Майкл Аппель.

Студия Riot ситуацию никак не комментирует.