Европа создаст аналог Starlink для собственного использования

Кажется, скоро на орбите станет еще теснее. Пока Илон Маск продолжает запускать все больше спутников Starlink, а несколько конкурентных компаний и стран готовят свои аналоги, Европейский Союз хочет быть независимым в вопросе спутникового интернета. Согласно последней информации там хотят запустить собственное созвездие. Насколько большим оно будет?

Что известно

Европейский Союз подписал контракт с консорциумом SpaceRISE на создание 290 спутников IRIS2 до 2030 года. Контракт стоимостью 10,6 миллиардов евро позволит развернуть безопасный аналог Starlink, которым будут пользоваться государства-члены ЕС, а также частные компании и обычные граждане, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт ЕС.

Технология будет работать на средней и низкой околоземной орбите. Проект возглавляют SES SA, Eutelsat SA и Hispasat S.A., три крупнейших европейских оператора спутниковых сетей. Такие компании, как Airbus Defence, Deutsche Telekom и Orange являются другими ключевыми партнерами по 12-летнему контракту.

Европейская спутниковая сеть IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) будет состоять из 264 космических аппаратов на низкой околоземной орбите и 18 на средней околоземной орбите. Большая часть этих мощностей предназначена для коммерческих широкополосных услуг для бизнеса и домохозяйств, а остальные - для государственных учреждений.

Европейское космическое агентство (ЕКА), которое является ключевым игроком в инициативе IRIS2, отмечает, что первый запуск запланирован на 2029 год, добавляя, что новое созвездие будет "безопасно и быстро общаться и оставаться постоянно на связи, не требуя тысяч спутников", в отличие от Starlink.

Пока неизвестно, как спутники IRIS сравниваются со Starlink с точки зрения скорости и покрытия: являются ли они такими же быстрыми, или уступают спутникам SpaceX – еще предстоит выяснить. Кроме того, остается под вопросом поддержка возможности прямой связи с мобильными телефонами.

Решение Европы запустить свой спутниковый интернет, который не будет зависеть от прихотей и настроения противоречивого миллиардера, не является неожиданностью, особенно после того, как СМИ заявили, что Илон Маск вел тайные переговоры российским диктатором. Он также отказался позволить украинским войскам использовать Starlink для атак в Крыму, заявив позже, что это решение было принято, чтобы избежать эскалации конфликта. Поэтому неизвестно, как он будет вести себя в случае вероятной войны ЕС и России.